La nuova Civic Type R spacca il cronometro a Suzuka: il video POV

Nemmeno la Civic Type R Limited Edition che avevamo provato a Vallelunga basta più: la nuova Honda Civic Type R 2023, dopo mesi di affinamento, migliora di quasi un secondo il record già suo per auto a trazione anteriore a Suzuka. Qui sotto il video onboard del giro veloce dal canale ufficiale Honda su YouTube.

CRONO A CONFRONTO Per capire di cosa stiamo parlando, guardiamo il cronometro. Già la vecchia Civic, sempre a Suzuka, aveva strappato il record alla Renault Megane RS Trophy-R, con un divario mostruoso. Ci passavano quasi due secondi tra il 2'23''993 della giapponese e il 2'25''45 della francese. La nuova Civic Type R 2023 ha abbassato il limite a 2'23''120, rosicchiando altri 873 millesimi. E chi ha esperienza di pista, sa bene quanto valga tutto ciò. Da quello che mostrano le immagini, se già la Limited Edition riusciva a portare dentro le curve tantissima velocità, la nuova Civic va persino oltre, con un comportamento molto equilibrato e una stabilità apparentemente ancora migliorata del posteriore.

Nuova Honda Civic Type R 2023 a Suzuka ha ancora il cambio manuale

SAVE THE MANUAL! Honda, per ora, non ha ufficializzato la potenza del motore (che già prima erogava la bellezza di 320 CV e 400 Nm già a 2.500 giri), ma mostra chiaramente che anche la nuova generazione conserva il cambio manuale e che il record è stato ottenuto con la cara vecchia leva, che tanto piace ai puristi della guida. Una cosa è certa, anche in quest'era di elettrificazione dilagante che vede Honda in prima fila nella rivoluzione green, e di fosche previsioni sul futuro dei motori endotermici, la Casa Giapponese non tradisce i sogni degli appassionati della vecchia scuola. Ben fatto!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/04/2022