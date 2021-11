Nuova Alpine A110, una e trina. Come cambia e quando esce. Video

Dal suo lancio a dicembre 2017, l’Alpine A110 è stata proposta in diverse versioni, dall’Alpine A110 Première Edition degli esordi, fino all’Alpine A110 Légende GT nel 2021. Ora Alpine svela la gamma A110 per il 2022. Tre versioni, ognuna con la sua identità e la sua distintività. Ordini aperti dal 24 novembre 2021. Guarda la breve ma intensa video anteprima.

Contraddistinta dal badge A110, l’A110 base è la solita campionessa di agilità e dinamicità, grazie alla suddivisione ottimale della massa (44% all’anteriore e 56% al posteriore, motore in posizione centrale posteriore) e alla leggerezza (1.102 kg a vuoto). Dotata di telaio “Alpine” e sedili sportivi Sebelt, l’A110 resta pura fonte di piacere di guida, grazie alla sua efficienza e comportamento comunicativo in ogni circostanza. Sotto la foto, A110 MY22 in sintesi.

Alpine A110 (2022)

Potenza 252 cv

Da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi

320 Nm di coppia da 2.000 a 4.800 giri/min.

Telaio “Alpine” e sospensioni anteriori e posteriori a doppio triangolo

Peso a vuoto in ordine di marcia 1.102-1,140 kg

Impianto frenante Brembo con diametro di 296 mm all’anteriore e al posteriore e pinze color nero antracite

Cerchi da 17” a 10 razze

Pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 205/45 R17 per l’assale anteriore e da 235/45 R17 per l’assale posteriore

Sedili sportivi Sebelt regolabili a 2 vie con rivestimento misto pelle-microfibra nero con cuciture grigie a contrasto

Prezzo da 60.800 euro

Alpine A110 GT

Inconfondibile per il colore di lancio Grigio Tuono e il badge GT al posteriore e sulle soglie delle portiere, la nuova A110 GT costituisce il perfetto connubio tra performance ed eleganza, con il telaio “Alpine” ed una motorizzazione da 300 cv. L’equipaggiamento di serie comprende Park Assist (assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e parking camera) e sedili Sabelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle con impunture Blu Alpine a contrasto. Sotto, nuova A110 GT in sintesi.

Alpine A110 GT, gli interni

Potenza 300 cv

Da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi

340 Nm di coppia da 2.400 a 6.000 giri/min.

Telaio “Alpine” e sospensioni anteriori e posteriori a doppio triangolo

Peso a vuoto in ordine di marcia 1.119-1,140 kg

Sistema di scarico sportivo attivo

Impianto frenante ad alte prestazioni Brembo, dischi con diametro di 320 mm all’anteriore e al posteriore con pinze color blu

Cerchi da 18” “Légende” neri diamantati

Pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 205/40 R18 per l’assale anteriore e da 235/40 R18 per l’assale posteriore

Sedili Sebelt Comfort regolabili a 6 vie in pelle nera o marrone con impunture Blu Alpine a contrasto

Prezzo da 70.850 euro

Con il badge S al posteriore e sulle soglie battitacco, la nuova A110 S propone un’esperienza di guida intensamente sportiva ed intensamente Alpine, con una configurazione senza compromessi: 300 cavalli, telaio, freni, scarico e sedili sportivi. Può essere dotata, in opzione, di appendici aerodinamiche in carbonio e di un’esclusiva carrozzeria bitono Orange Feu (Arancio Fuoco) con tetto Noir Profond (Nero Profondo).

Alpine A110 S

DI SERIE L’equipaggiamento esterno comprende il monogramma Alpine nero, cerchi da 18” “GT Race” color nero brillante, pneumatici da 215/40 R18 all’anteriore e da 245/40 R18 al posteriore e pinze dei freni arancioni. L’abitacolo presenta finiture alto di gamma con sedili Sabelt Sport regolabili a 2 vie, pedaliera sportiva in alluminio ed interni completamente rivestiti in microfibra con impunture arancioni abbinando le opzioni “Pack Microfibra” e “Sedili Sabelt Racing”. Le cinture di sicurezza arancioni, i rivestimenti dei sedili 100% in microfibra e la predisposizione per l’installazione delle cinture a 6 punti sono opzioni specifiche per la sola A110 S.

IL KIT Per le esperienze di guida più spinte, l’A110 S è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick Michelin PS Cup 2 Connect e di un “Kit Aero” che permette di aumentare la velocità massima a 275 km/h. Il kit è composto da un alettone posteriore in carbonio per un miglior carico aerodinamico, una lama anteriore in carbonio ed una carenatura che si estende all’anteriore sotto l’auto per incrementare l’efficacia dell’estrattore posteriore e del pianale piatto. A 275 km/h, la stabilità ad alta velocità è garantita dall’aumento della deportanza di 60 kg sull’avantreno, per la presenza della lama in carbonio, e di 81 kg al posteriore con l’alettone in carbonio. Si ottiene così una deportanza maggiore complessiva di 141 kg. Sotto la foto, nuova A110 S in sintesi.

Alpine A110 S, sedili ultrasportivi

Potenza 300 cv

Rapporto peso/potenza di 3,7 kg/cv

Da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi

340 Nm di coppia da 2.400 a 6.000 giri/min.

Velocità massima aumentata a 275 km/h (con “Kit Aero”)

Telaio Sport: molle e barre antirollio ricalibrate, geometria dei treni specifica, molle elicoidali più rigide del 50%, ammortizzatori settati di conseguenza, barre antirollio vuote per ridurre il peso al minimo e più stabili del 100%, altezza libera dal suolo ridotta di 4 mm, finecorsa idraulici dello sterzo calibrati per un controllo ottimale della carrozzeria

Peso a vuoto in ordine di marcia di 1.102-1.140 kg

Sistema di scarico sportivo attivo

Impianto frenante ad alte prestazioni Brembo®, dischi bi-material con diametro da 320 mm all’anteriore e al posteriore, con pinze arancio

Cerchi da 18” “GT Race” nero brillante

Pneumatici Michelin Pilot Sport 4 da 215/40 R18 per l’assale anteriore e da 245/40 R18 per l’assale posteriore

Sedili sportivi Sabelt regolabili a 2 vie, con architettura a vista e rivestimento misto pelle-microfibra nero con cuciture arancioni a contrasto.

Prezzo da 73.050 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021