CAPITOLO 2 Special che vince non si cambia: semmai la si ripropone, con qualcosa in più. Dopo Alpine A110 Légende GT 2020, la naturale evoluzione A110 Légende GT 2021 si attrezza di nuovi componenti di design specifici, ma anche di particolari tecnici che della iconica coupé francese non fanno altro che portare a galla altre sfumature del suo carattere sportivo. Solo 300 esemplari numerati, prezzo (in Francia) di 71.600 euro.

ESTERNI Notasi innanzitutto la nuova vernice esterna opaca Mercury Silver, disponibile insieme alla preesistente tinta Abyss Blue. I monogrammi Alpine in oro chiaro e i cerchi da 18 pollici Grand Prix con taglio a diamante, con le loro pinze dei freni in oro vivace, con entrambe le varianti cromatiche creano un contrasto sottile e raffinato. Tocco finale, le luci posteriori a LED traslucide, altro elemento che differenzia A110 Légende GT 2021 dal resto della gamma A110.

INTERNI In cabina, i sedili in pelle Sabelt Comfort regolabili su sei posizioni sono disponibili in ambra o in nero, con pannelli delle portiere in pelle abbinati. Tra gli altri highlight, ecco il rivestimento del padiglione Dinamica e gli elementi in fibra di carbonio lucida con un'esclusiva trama in rame su console centrale, visiera del cruscotto e prese d'aria. Il tappetino e il poggiapiedi in alluminio sul lato passeggero completano l'atmosfera accogliente e lo spirito Grand Tourisme di questa A110 in abito da cerimonia (con targhetta numerata, ca va sans dire).

MOTORE A110 Légende GT 2021 adotta infine il 4 cilindri 1.8 TCe turbo benzina di origine Renault da 292 CV e 320 Nm in posizione posteriore centrale - con scarico sportivo e impianto frenante ad alte prestazioni - fino ad ora disponibile solo su A110S. Repetita iuvant: la leggera struttura in alluminio e la trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti consentono un'accelerazione 0-100 km/h in soli 4,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Tra le dotazioni di serie: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia, sistema audio Focal.

VIA SMARTPHONE Come ogni altra A110, anche A110 Légende GT 2021 può essere prenotato tramite App Alpine. Scaricato il programma dagli store iOS e Android e generato il proprio account, la prenotazione richiede un solo clic. Se si cambia idea, si può ottenere il rimborso completo del deposito in qualsiasi momento, senza costi.