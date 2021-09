GIOIELLO DI FAMIGLIA Alpine A110 è senza ombra di dubbio una delle sportive più interessanti sul mercato. Compatta, agile e scattante, la coupé francese è spinta - nella declinazione più grintosa A110S - da un 4 cilindri 1,8 litri da 292 CV. Fra i grandi estimatori della A110 c’è anche lui: si, proprio James May storico conduttore di Top Gear, The Grand Tour e autore di DriveTribe. Di recente ''Captain Slow'' si è dilettato a recensire ed elogiare la sua “Volks” dune buggy, acquistata dopo l’avventura in Namibia insieme a Jeremy Clarkson e Richard Hammond. Oggi però, il 58enne di Bristol ha deciso di aprire il garage e divertirsi sulle stradine inglesi al volante del suo grintoso gioiellino d’oltralpe, svelandoci tutti i suoi segreti.

SUPERCAR IN MINIAUTURA May decise di acquistare la sua A110 tre anni fa, dopo aver dichiarato che a suo parere si trattava della miglior sportiva sul mercato al momento del debutto (qui la nostra prova su strada). In effetti basta ascoltare i primi minuti per capire che per ''Captain Slow'' l’Alpine A110 è essenzialmente una supercar in miniatura. ''Quest’auto è in grado di replicare le stesse sensazioni che si hanno al volante di una McLaren o di una Lamborghini. È tutta una questione di peso e dimensioni. Una coupé piccola e leggera non hai bisogno di una potenza eccessiva, può permettersi pneumatici meno imponenti e così facendo la sensibilità dello sterzo migliora […] Anche la dinamica di guida fa un bel balzo in avanti, si spende meno in carburante, le emissioni inquinanti si riducono e - viste le dimensioni - nel garage, oltre all’auto, ci stanno pure il tosaerba e la legna per l’inverno'', sono le parole di May.

Alpine A110: fra le curve

PRESERVARE L'EMOZIONE ''Il Downsizing (in ogni sua accezione) è l’arma segreta che ci consentirà di salvaguardare le automobili che amiamo!'', sentenzia il conduttore britannico. May ne ha anche per le auto a batteria: ''Mentre il mondo si avventura in un futuro elettrico ancora parecchio incerto, l’Alpine A110 è la risposta del motore a combustione interna ai veicoli a zero emissioni''. Una frase che - nonostante la sua nota passione per le auto elettriche (possiede infatti una Tesla Model S 100D, una BMW i3 e una Toyota Mirai) - tradisce inevitabilmente il suo carattere da inguaribile petrolhead.

Listino Alpine A110

Allestimento CV / Kw Prezzo A110 Pure 252 / 185 59.300 € A110 Légende 252 / 185 63.450 € A110 S 292 / 215 70.650 € A110 Légende GT 252 / 185 71.000 € A110 Color Edition 2020 252 / 185 72.800 €