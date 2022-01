Alpine A110: la sportiva al fianco della polizia francese

La Gendarmerie nationale sceglie la coupé per dare la caccia a pirati della strada e per il pattugliamento delle autostrade

Alpine ha prodotto una versione speciale della sua sportiva A110 (qui la nostra prova della MY2018). L'auto è pensata per dare supporto alle squadre di pronto intervento della gendarmeria francese. Il modello è stato equipaggiato da Durisotti, azienda francese specializzata nella conversione di veicoli commerciali. Le A110 della gendarmeria sfoggiano una livrea blu scuro con le insegne del corpo di polizia lungo tutta la carrozzeria. A ciò si aggiungono decalcomanie catarifrangenti anteriori e posteriori e un lampeggiante sul tetto. Le auto sono equipaggiate con un 1,8 litri quattro cilindri da 252 CV e 320 Nm di coppia.

Alpine A110 Gendarmerie nationale

PRONTO INTERVENTO All'interno dell’abitacolo sono state installate una radio per le comunicazioni con la centrale operativa e un tablet per la gestione delle situazioni d’emergenza. Alpine afferma che le auto: ''contribuiranno alla modernizzazione e al ringiovanimento della flotta delle squadre di pronto intervento''. Le A110 saranno utilizzate in contesto autostradale, per il fermo di sospettati e nell’inseguimento di pirati della strada. Nei prossimi anni Alpine - insieme a Durisotti - realizzerà 26 A110, con le prime consegne previste proprio per l’inizio del 2022.

Alpine A110 Gendarmerie nationale: interno

UNA LUNGA STORIA Non è la prima volta che un modello sportivo del Gruppo Renault viene utilizzato come auto della polizia francese. L’inizio della collaborazione fra la Régie e la Brigata di intervento rapido (BRI) della Gendarmerie nationale risale infatti al 1966. Da allora Alpine A310, Renault 18 Turbo, Renault 21 Turbo, Mégane IDE e Mégane III RS si sono distinte nel pattugliamento delle strade francesi. La Francia non è l’unico Paese a utilizzare vetture sportive come “gazzelle” della polizia (qui un approfondimento sulle migliori e le peggiori al mondo). Le Forze dell’Ordine di Dubai, per esempio, pattugliano le zone turistiche con: Aston-Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari FF e Lamborghini Aventador, oltre a una serie di modelli McLaren e Mercedes-AMG. Niente male, vero?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/01/2022