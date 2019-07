Autore:

Federico Sardo

AUTO DELLA POLIZIA, SOLO BANALITÀ? Le macchine della polizia sono solitamente qualcosa di poco emozionante: molto funzionali e non particolarmente interessanti, né in positivo né in negativo. Ma ci sono un po' di eccezioni in grado di accendere la nostra curiosità: o perché si tratta effettivamente di bolidi notevoli, oppure perché ci si chiede i motivi dietro la pazza idea di utilizzare come vetture per le forze di sicurezza delle macchine così inadatte.

PRATICITÀ E FUNZIONALITÀ La maggior parte dei bolidi sono soprattutto operazioni di PR, e molto raramente vengono utilizzati sul serio, a parte in alcuni casi come per esempio a Dubai, dove tutte le macchine sono mediamente molto più potenti della norma, quindi anche le forze dell'ordine si devono adattare. Altre due controindicazioni nell'utilizzo di supercar da parte della polizia sono il fatto che è difficile far salire un criminale su una due posti, oltre alla grana di portare in giro veicoli che, se danneggiati, potrebbero portare a preventivi per la riparazione pari a un anno del budget delle forze armate del Paese. In ogni caso: vediamone insieme una bella lista, messa insieme dagli inglesi di Auto Express.

SKODA KODIAQ VRS Sicuramente non la più sportiva della lista, la Skoda in dotazione alla polizia inglese è nondimeno una visione piuttosto d'impatto, anche solo per i suoi colori accesi. Il motore 2mila biturbo, il sistema a quattro ruote motrici, lo 0-100 in sette secondi e i 220 km/h di velocità massima, se non ne fanno un bolide senza precedenti, sicuramente garantiscono poca tranquillità a chi deve sfuggirle.

NISSAN GT-R COPZILLA Motore V6 da 570 CV, da 0 a 100 in circa tre secondi e una velocità massima di 315 km/h, la cosiddetta Copzilla (un nome una garanzia) non aggiunge altro a una GT-R standard se non per quanto riguarda l'estetica... Ma c'era bisogno di aggiungere altro? È stata realizzata per il Motor Show di New York del 2017 con il logo della polizia locale.

FORD FOCUS RS Da 0 a 100 in 4,7 secondi, una velocità massima di 265 km/h e un motore a quattro cilindri da 350CV non sono niente male come specifiche per le auto della polizia nella campagna del Suffolk e dell'Essex.

VOLVO V90 I car test della polizia svedese sono noti per essere molto duri, e la V90 ha realizzato i risultati migliori di sempre, con una votazione finale di 9,2/10. Un risultato non sorprendente per il suo T6 benzina che va da 0 a 100 in 6 secondi e tocca i 250 km/h.

ARIEL ATOM PL Qui le cose cominciano a farsi divertenti, come l'idea di veder sfrecciare questa vettura nella contea del Somerset. Il motore Honda è passato da 243 a 354 CV per uno 0-100 da 2,6 secondi.

CAPARO T1 Ideata dagli stessi ingegneri della McLaren F1, facciamo fatica a immaginarla correre in tutti i suoi 350 CV, andando da 0 a 100 in 2.5 secondi o toccando i 320 km/h, per le strade di Londra. Eppure è proprio la polizia della città ad averla a disposizione...

FORD F-150 Il pick up F-150 della Ford è piuttosto impressionante di per se stesso, anche senza metterci di mezzo la polizia. Non a caso, è una delle auto più amate in America, dove si sa che impazziscono per tutto quello che è grosso e potente. Ha senso quindi che se la polizia inglese sia solita utilizzare la Ford Focus, quella americana ami questo delicatissimo pick-up, con il suo motore a 5mila litri V8 da 390 cavalli.

MERCEDES GLE COUPE Quest'auto è servita soltanto per una campagna di promozione della sicurezza stradale in Australia, ma siamo sicuri che il V8 da 585 CV avrà fatto divertire non poco la polizia di Melbourne.

PORSCHE 911 La 911 è un'icona senza tempo, e anche la polizia di Berlino è stata felice di festeggiare il suo cinquantennale con questa versione del 2005 adeguatamente modificata da TechArt: 375 CV, da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo e una velocità massima di 300km/h.

MERCEDES CLS BRABUS ROCKET Se non bastasse la 911, la polizia tedesca ha avuto a disposizione anche questa CLS preparata da Brabus. Con 730 CV e una velocità massima di 365 km/h, non è difficile capire perché il suo soprannome sia "rocket".

LOTUS EVORA Anche i nostri carabinieri non si possono lamentare, grazie a questa impressionante Evora equipaggiata con un V6 da 350 CV capace di andare da 0 a 100 in 4,4 secondi. Lotus si occupa anche della manutenzione e di insegnare ai piloti come guidare questo bolide.

ALFA ROMEO GIULIA QV Ma le auto veloci sono una passione molto italiana, e i nostri carabinieri, dopo aver guidato per anni la 159, ora hanno ricevuto anche la nuova potentissima Giulia QV, in un esemplare per Roma e uno per Milano. Con i 510 CV del suo motore V6 biturbo, l'uso a cui è destinata è quello per gli interventi immediati, per il trasporto di organi, e la scorta delle autorità.

SPYKER C8 Questa cabrio sembrerebbe quasi più adatta per un weekend sulla costiera amalfitana, e invece i colori non lasciano spazio a dubbi: si tratta di un'auto in dotazione alla polizia olandese. Il motore Audi V8 supera i 400 CV di potenza, per una velocità massima di 300km/h.

LAMBORGHINI HURACAN LP 610-4 Se i carabinieri non scherzano, la polizia italiana non resta certo indietro, grazie alla potentissima Lamborghini a sua disposizione. La nuova Huracan è equipaggiata con un motore V10 in grado di generare fino a 610 CV di potenza.

ASTON MARTIN ONE-77 Apriamo ora il capitolo dedicato alle macchine in dotazione alla polizia di Dubai. Come dice il nome stesso, queste Aston Martin sono state realizzate soltanto in 77 esemplari numerati. Oltre all'esclusività, non sono da meno anche le prestazioni: 760 CV per una velocità massima di 355 km/h.

BENTLEY CONTINENTAL GT Ed è sempre la polizia di Dubai a vantare nel proprio parco macchine anche un altro bolide inglese: la Bentley Continental GT, realizzata a mano nei famosi stabilimenti di Crewe, può toccare i 320km/h e passare da 0 a 100 in 4,3 secondi.

FERRARI FF Infine, sempre a Dubai, la polizia può vantare all'interno del suo parco auto anche una Ferrari. Essendo peraltro una quattro posti è anche una scelta in qualche modo pratica: si possono trasportare persone a 335 km/h.

LADA RIVA Per via dell'embargo americano, il governo di Cuba ha fatto fatica a trovare auto adatte al servizio di polizia. Ma sono intervenuti in aiuto dell'isola caraibica i russi di Lada, che hanno fornito una flotta di Riva, note per la scarsa affidabilità e per la bassa qualità dei materiali impiegati.

SMART FORTWO Non si sa bene di chi sia stata l'idea di equipaggiare la polizia di New York con 250 belle Smartine. Forse di qualcuno che era molto preoccupato per il parcheggio...

TOYOTA PRIUS La polizia di Berlino, oltre alle Porsche che abbiamo visto poco sopra, ha a disposizione anche una flotta di Prius. Sicuramente silenziose e efficenti, forse sono anche un po' troppo lente per servire come auto della polizia...