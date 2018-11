Autore:

Simone Dellisanti

LA SUPERSERIE Pochi mesi fa, una Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport è stata donata dal Leone all’Arma dei Carabinieri. Per scoprire tutti i segreti della supersportiva di serie francese con il 1.6L da 272 CV, l'autobloccante meccanico Torsen, l’impianto frenante con dischi da 380mm e un assetto specifico, c'è stato, però, bisogno dell'intervento di Paolo Andreucci, il campione italiano (fresco vincitore dell'undicesimo titolo nel Campionato Italiano Rally) nonché pilota Peugeot, sceso in pista per fare da istruttore ai carabinieri a bordo della 308 GTi, che attualmente presta servizio per il controllo del territorio, il trasporto di organi e sangue e per le scorte istituzionali. Pochi mesi fa, unaPer scoprire tutti i segreti della supersportiva di serie francese con il, l'autobloccante meccanico Torsen, l’impianto frenante con dischi da 380mm e un assetto specifico, c'è stato, però, bisogno dell'intervento di Paolo Andreucci, il campione italiano (fresco vincitore dell'undicesimo titolo nel Campionato Italiano Rally) nonché pilota Peugeot, sceso in pista per fare da istruttore ai carabinieri a bordo della

IL CORSO Oltre a un’attenta formazione teorica in aula, i cinque militari selezionati hanno avuto la possibilità di apprendere ed eseguire, sulla pista di Misano World Circuit, avanzati esercizi di guida sicura unite a manovre specifiche utili per i loro compiti operativi, provando quindi esercizi specifici per rendere il loro operato ancor più efficace sulle strade di tutti i giorni e sfruttando al meglio le doti dell’auto.