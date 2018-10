Autore:

Giulia Fermani

LA SERIE SPECIALE SPINGE SULLA TECNOLOGIA La voce tecnologia nella Peugeot 308 è sempre stato una lungo elenco, che andava funzione Mirror Screen al servizio Peugeot Connect per la chiamata automatica di emergenza a numerosi aiuti attivi alla guida (ADAS). Ora, nella nuova versione Peugeot 308 Tech Edition, tutto questo viene ulteriormente esaltato. La serie speciale è già ordinabile e può essere scelta nelle tinte di carrozzeria Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Grigio Platinium, Grigio Artense, Nero Perla, Dark Blu e Bianco Madreperla.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI Disponibile sia in carrozzeria berlina sia Station Wagon la Peugeot 308 Tech Edition propone un’ampia offerta di serie di ADAS, Adaptive Cruise Control e Park assist con Blind Corner Assist (in opzione), e di funzioni avanzate come il Keyless System e il Visiopark 180°. Sotto il cofano di questa serie speciale c’è l’Euro 6.2 1.5 BlueHDi 16v da 130 cv, abbinabile a un cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico EAT8 ad 8 rapporti. Completano l’offerta vetri posteriori oscurati di serie, inserto centrale azzurro sui sedili abbinato alla doppia cucitura azzurro/arancio che torna sul bracciolo centrale, sul volante in pelle e sulla cuffia della leva del cambio manuale, la pedaliera sportiva e il battitacco in alluminio con logo Peugeot. Alla voce dotazioni opzionali Peugeot 308 Tech Edition offre i proiettori Full LED, il Park Assist, l’allarme volumetrico e perimetrale, il lettore CD MP3, il ruotino di scorta, il Tetto Ciel, il Peugeot i-Cockpit ed il Driver Sport Pack.