Renault Hippie Caviar Motel: soluzione sostenibile per vacanze en plein air

Lo scorso anno, Renault svelava i render grafici della showcar Hippie Caviar Hotel realizzato su base Trafic (qui il nostro approfondimento). Un furgone elettrico trasformato in camper super-accessoriato, pensato per soddisfare il crescente desiderio di viaggiare e vivere la natura in ambienti idilliaci senza rinunciare a servizi e comfort. Dodici mesi più tardi, la Casa francese passa alla ''fase 2'' della sua strategia per il tempo libero, svelando nuovo Hippie Caviar Motel.

Dettaglio posteriore di Renault Hippie Caviar Motel

VACANZE IN LIBERTÀ Si tratta di furgone convertito, sviluppato sulla base tecnica di nuovo Renault Kangoo L2 E-Tech Electric. Un rifugio itinerante, versatile e accessoriato pensato per gli amanti dell'avventura e dello sport. Il mezzo ideale per tutti coloro che amano trascorrere del tempo all'aria aperta in tutta comodità. Renault Hippie Caviar Motel ha un'autonomia di circa 285 chilometri ed in grado di ripristinare 170 chilometri con una ricarica ad alta potenza di 30 minuti (qui il nostro approfondimento). Il campervan si distingue per i suoi spazi di stivaggio generosi sia all’interno che all'esterno del veicolo, ideali per riporre attrezzature sportive e da campeggio.

Le barre al tetto di Renault Hippie Caviar Motel

SOLUZIONI SOSTENIBILI Sul tetto - dotato di apposite barre - si possono alloggiare comodamente gli sci. L’enorme vetro panoramico poi, consente di godersi le stelle trasformando il divanetto posteriore in un soffice letto singolo. Hippie Caviar Motel è studiato per ridurre al minimo le emissioni di carbonio durante tutto il ciclo di vita del veicolo. Scaffali e pavimento sono realizzati infatti con pneumatici riciclati e sughero. Renault Hippie Caviar Motel sarà presentato all'IAA Transportation di Hannover il prossimo 19 settembre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/08/2022