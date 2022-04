Dacia Jogger Van? Piuttosto, Jogger Camper. Coming soon...

Per la monovolume a 7 posti, in arrivo un allestimento speciale dedicato agli amanti della vita all'aria aperta. Le ultime news

Multispazio, uguale multi-uso. E quale uso migliore, se non quello di mini monolocale mobile? Piaciuta al pubblico ancor prima che mettesse il naso fuori dalla fabbrica (piaciuta un po' meno agli ingegneri di Euro NCAP), la 7 posti Dacia Jogger amplierà la propria gamma e si declinerà in versione Camper. Non una versione commerciale, quindi, ma un allestimento passeggeri, ancora più votato al tempo libero.

VAN? CAMPERVAN! A confermare il progetto di una Jogger Camper è il vicepresidente Dacia e responsabile prodotto Lionel Jaillet in persona, che al magazine Auto Express avrebbe confidato quanto l'ipotesi sia realistica e vicina nei tempi. Soprattutto, mentre nei mesi scorsi sarebbe stata al vaglio anche una Jogger Van, ora la formula verrebbe invece scartata a causa delle regole sempre più stringenti sui veicoli commerciali.

NELLE SUE CORDE ''Le normative N1 stanno diventando sempre più complicate - afferma Jaillet - e Jogger non rispecchia i requisiti. Non prevediamo una variante commerciale, mentre a un'edizione Camper stiamo lavorando e i frutti si dovrebbero vedere abbastanza presto. In fondo, estendere il range di attività all'aperto che i clienti possono svolgere con la propria auto è nella nostra filosofia. Di quella di Jogger in modo particolare''. Per ''presto'', immaginiamo noi, il manager francese potrebbe forse intendere anche la seconda parte del 2022.

KIT O VERSIONE? Dato quindi per certo l'arrivo di una Jogger ''vacanziera'', non è semmai ancora chiaro se si tratterà di un vero e proprio allestimento su misura, oppure di un più semplice pacchetto di accessori o kit di conversione. ''Non abbiamo ancora deciso - dice Jaillet - se Jogger diventerà Camper tramite accessori, o se costituirà un modello a sé stante. Ci stiamo pensando''. Zona notte, angolo cottura, tenda a tetto: presto scorpriremo il set completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/04/2022