Veicoli commerciali

Per la versione professional, le stesse modifiche di Duster "civile" e una capacità di carico di 1.623 litri. Per ora, solo in UK

Due posti in meno per gli umani, tanto spazio in più per oggetti ingombranti e ferri del mestiere. L'aggiornamento 2021 di Dacia Duster interessa anche la versione ad uso commerciale: nuova Duster Van sarà inizialmente in vendita nel Regno Unito, si attendono informazioni circa il possibile sbarco anche sul mercato italiano.

ESTERNI Anche la nuova edizione di Duster Van si basa sulla versione ritoccata di Duster autovettura, distinguendosi perciò per la griglia del radiatore ridisegnata e i fari aggiornati con luci di marcia diurna a forma di Y. Il rivestimento in argento spazzolato sui paraurti è stato sostituito con una resistente protezione in plastica nera: per tutto il resto, lo stile esterno è identico.

INTERNI Anche in abitacolo, gli stessi sedili aggiornati e il nuovo sistema di infotainment Dacia da 8 pollici, con supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Come prima, il vano di carico di Duster Van - separato dalla prima fila di sedili da rete metallica - può ingoiare 1.623 litri di attrezzatura e trasportare un carico utile massimo di 503 kg. Per maggiore privacy, ecco i vetri posteriori oscurati e una copertura per il carico a tutta lunghezza.

VERSIONI In UK, gamma Duster Van (o Duster Commercial, come la chiamano da quelle parti) composta dagli allestimenti Essential e Comfort. Per l'opzione più economica, i prezzi partono da 12.795 sterline IVA esclusa: l'equipaggiamento include cerchi in acciaio da 16 pollici, cruise control, alzacristalli elettrici anteriori, clima manuale e radio DAB con connettività Bluetooth e USB. Per la variante Comfort, listino invece a partire da 17.779 sterline IVA esclusa: cerchi in lega da 16 pollici, maniglie porte in tinta carrozzeria, fendinebbia anteriori, griglia radiatore cromata, telecamera posteriore con sensori di parcheggio.

MOTORI Infine, pure l'offerta motorizzazioni coincide con quella di Duster civile. Gamma a benzina che comprende il 3 cilindri 1.0 TCe da 90 CV, con cambio manuale a sei marce e trazione anteriore, e il 4 cilindri 1.3 TCe da 130 CV (cambio manuale e trazione anteriore) e 150 CV (trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione EDC a 6 rapporti). Trazione integrale associata in opzione al diesel 1.5 dCi da 115 CV.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2021