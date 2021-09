Della Dacia Duster 2021 vi abbiamo appena proposto la prova e il video, ma se il restyling dovesse sembrarvi ancora troppo blando, dalla tedesca Prior Design arriva un body kit che fa faville. Già in vendita sul sito dell'Azienda, il PD Dacia Duster Widebody Aero Kit si compone di spoiler anteriore, parafanghi anteriori e posteriori allargati, minigonne laterali, un diffusore posteriore e uno spoiler sul tetto.

Prior Design Dacia Duster Widebody Aero Kit, vista 3/4 posteriore

PREZZI E COMPATIBILITÀ Tutte le parti sono in fibra di vetro e secondo Prior Design la precisione delle tolleranze dovrebbe rendere il processo di installazione piuttosto semplice. Il prezzo del kit widebody, che è adatto per le Duster dal MY 2018 in poi, è di 2.990 euro: a cui si aggiungono 299 euro per lo spoiler, che dal sito sembra venduto separatamente.

Prior Design Dacia Duster Widebody Aero Kit si compone di sette parti in fibra di vetro

SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI Viste le foto nella gallery, che a ben guardare mostrano ben più del semplice body kit, viene davvero voglia di cimentarsi con un tuning di quelli seri: con cerchi maggiorati, gomme ad alte prestazioni e magari un lavoro sul motore (trascurando il fatto che tutto questo richiederebbe poi una nuova omologazione difficilissima da ottenere in Italia). Peccato che le basi meccaniche, soprattutto per quanto riguarda il propulsore, non si prestino a chissà quali incrementi di potenza. E se gli trapiantassimo dentro un V8 americano? Al limite poi lo facciamo andare a GPL...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/09/2021