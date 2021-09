Anticipazioni

Il mantra dell'elettrico, ma ancora prima, il mantra del value for money. Non sarà passato inosservato come Duster 2021, della quale vi abbiamo proposto la prova su strada solo qualche giorno fa, resiste alla corrente di pensiero dell'elettrificazione, sia essa intesa in forma soft, oppure spinta. Duster non è affatto sorda alle tendenze: è solo che non sente sia ancora il momento giusto. Il suo successo, dopotutto, dà ragione a lei. Il momento non è ora, ma è in arrivo. Più o meno spontaneamente.

DUSTER FILOSOPHY ''Il ruolo di Duster all'interno del Gruppo Renault è e sarà sempre quello di fornire un ottimo rapporto qualità-prezzo'', sostiene Juline Ferry, responsabile prodotto del brand Dacia. ''In particolare, Duster continuerà a rivolgersi a quei clienti che cercano un'auto semplice, che sappia andare fuoristrada, pur non essendo un offroad specializzato. La nuova generazione - annuncia Ferry - partirà dagli stessi principi''.

CAPTUR DOCET Tema ibrido. All'inizio di quest'anno, il CEO di Dacia Denis Le Vot affermò come il marchio sfrutterà al massimo l'architettura CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mistubishi, come già messo in pratica dalla sorella minore Sandero. L'intenzione è quella di portare tutti i modelli Dacia su un'unica piattaforma. Alla prossima generazione di Duster, ciò apre la strada all'adozione dello stesso propulsore ibrido plug-in di Renault Captur E-Tech, un sistema cioè fondato sul 1.6 benzina associato ad unità elettrica, per potenza complessiva di 143 cv e autonoma in modalità EV di oltre 50 km. Da qui al 2024, anno nel quale vedrà la luce Duster di terza edizione, anche quindi in formato E-Tech Plug-in, non è escluso che il powertrain riceva interessanti aggiornamenti.

VEDI RENAULT 5 L'ibrido ricaricabile, ma non soltanto quello. Nuova Duster 2024 si declinerà pure in versione completamente elettrica. L'architettura CMF-BEV, quella che adotterà la versione di serie della concept Renault 5, è dopotutto strettamente imparentata con la struttura convenzionale CMF-B, il che rende possibile la produzione nello stesso luogo, persino sulla stessa linea. Fondamentalmente le dimensioni complessive di R5 e Duster, inclusi il passo e gli sbalzi, sono simili: ciò ridurrebbe al minimo il potenziale di costose modifiche al telaio per adattare il SUV franco rumeno alla completa elettrificazione. Un futuro alla spina, dunque. Ma il futuro, non il presente.

21/09/2021