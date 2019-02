Autore:

Emanuele Colombo

FONTE UFFICIALE La notizia viene dalla Romania, dove Hakim Boutehra, capo di Renault Veicoli Commerciali Romania, ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova Dacia Duster Pickup. Lo riporta il sito locale 0-100.ro, secondo cui si tratterà di un mezzo da lavoro particolarmente spartano, destinato a diventare il più economico del segmento.

FATTA FUORI Il pick-up su base Dacia Duster non verrebbe costruito in casa, ma la sua realizzazione sarebbe stata affidata alla locale officina specializzata Romturingia, che già nel 2014 aveva realizzato una serie di 500 Dacia Duster Pickup sulla base della Duster di prima generazione.

LE FOTO DEL PROTOTIPO Sempre Romturingia aveva allestito una versione cassonata della Duster di seconda generazione in occasione dello scorso salone dei veicoli commerciali di Hannover e le foto che pubblichiamo si riferiscono proprio a quel prototipo. Logico pensare che il modello di serie non si discosterà troppo.

I MOTORI Solo ipotesi, per ora, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della Dacia Duster Pickup 2019. Il motore potrebbe essere il classico diesel 1.5 dCi, magari affiancato dal nuovo benzina 1.3 TCe. Probabile la disponibilità di una versione 4x4. Altamente improbabile, invece, che venga allestita una versione a GPL.

QUANDO ARRIVA Dacia Duster Pickup sarebbe ora in fase di omologazione e le vendite in Romania dovrebbero iniziare tra aprile e giugno a un prezzo ancora non annunciato, per estendersi poi al resto dell'Europa entro la fine dell'anno. A questo punto una sua apparizione al prossimo salone di Ginevra 2019 è da ritenersi quantomeno possibile.