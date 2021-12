Dacia Jogger, da domani ordini aperti. A un prezzo di attacco di...

Spazio di bordo da MPV, capacità di carico da SW, design e proprietà dinamiche vicine al mondo SUV. Individuare il genere a cui appartiene Dacia Jogger non è semplice: qualsiasi sigla le vestirà stretta. E in fondo, poco importa: a giudicare dai riscontri registrati in occasione della world premiere all'IAA Mobility di Monaco, Jogger al pubblico già piace. Pubblico che sarà felice di sapere che ora aprono gli ordini. Quanto (poco) costa la crossover/wagon/multispazio del marchio low cost per eccellenza?

Per motorizzazione

Per allestimento

Nuova Dacia Jogger

In Italia, la campagna di prevendita apre domani giovedì 2 dicembre 2021. Dacia Jogger raggiungerà poi le concessionarie a marzo 2022. In attesa che anche Dacia Italia comunichi i prezzi, in Francia il listino parte dai 14.990 euro di Jogger ECO-G 100 Essential. E a proposito di motorizzazioni.

MONOFUEL/BIFUEL Al lancio, Jogger in vendita sia provvista di 3 cilindri turbo benzina 1.0 TCe 110 (prezzi in Francia da 15.500 euro), sia appunto anche in edizione bifuel benzina/GPL 1.0 ECO-G 100, che come detto parte da 14.990 euro. Ambedue le versioni sono accoppiate a cambio manuale a 6 rapporti, si avvalgono di funzione Start & Stop e rispecchiano la normativa Euro 6D Full.

Jogger, gli interni

Dacia Jogger disponibile in tre livelli di equipaggiamento: Essential, Comfort (+1.700 euro), Extreme Limited Edition (+1.000 euro). Di base, abitacolo a 5 posti: i 7 posti sono un optional da 750 euro. Solo per un periodo di tempo circoscritto sarà in vendita anche la super accessoriata Extreme+ Limited Edition (+500 euro in caso di 1.0 ECO-G, +700 euro la 1.0 TCe). Basata sull'Extreme Limited Edition, questa edizione speciale include 3 extra, ovvero il Comfort Pack, l'Europe Nav Pack e la ruota di scorta (non sulla versione GPL).

Dacia Jogger: 5 o 7 posti

TAVOLOZZA Jogger configurabile infine in 6 colorazioni esterne: il Glacier White opaco e i metallizzati Iron Blue, Terracotta Brown, Comet Grey, Moonstone Grey e Pearl Black.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/12/2021