Auto elettrica

Con oltre 1.700 unità immatricolate nel mese di ottobre e più di 4.000 dal suo arrivo in Italia, Dacia Spring (qui la nostra prova di lunga durata) si conferma fra i modelli full-electric più apprezzati del momento. Il merito è da ricondurre al suo look da crossover, al bagagliaio da circa 300 litri, ma soprattutto all’autonomia di 305 chilometri in città che diventano 230 in ciclo misto WLTP. Una BEV (Battery Electric Vehicle) pensata per i centri urbani, capace però d'avventurarsi oltre i limiti delle ZTL.

Dacia Spring: 3/4 anteriore

DEMOCRATIZZAZIONE Fin dal lancio, Dacia Spring si è posta l’obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica, proponendo un giusto equilibrio nel rapporto qualità/prezzo rispettando in tutto e per tutto l’essenza dello stile Dacia. La BEV della sussidiaria Renault si conferma così leader per il secondo mese consecutivo nel mercato dei veicoli a zero emissioni con oltre il 24% di market share su ottobre. Inoltre, da inizio anno, Spring ha già conquistato la quinta posizione nel mercato dei veicoli full-electric con il 7,9% di market share.

Dacia Spring: lo slot di ricarica

VERSIONI E PREZZI Sostenuta da un’offerta semplice ma completa, Dacia Spring (qui la prova video) sin da subito ha riscosso grande successo nel nostro Paese con oltre 7.000 ordini sottoscritti nei primi 8 mesi di vendita. Oltre l’80% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, la Comfort Plus con climatizzatore, radio DAB Bluetooth & USB, vernice metallizzata, sensori di parcheggio con retrocamera, navigazione e personalizzazioni grafiche arancioni. La versione entry-level di Dacia Spring, la Comfort Electric 45 con batteria da 26,8 kWh è offerta a un prezzo di 20.100 euro. Per la top di gamma Spring Comfort Plus Electric 45 tocca invece sborsare 21.600 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/11/2021