Dacia Duster Extreme, in vendita la nuova limited edition. Video

Quanto costa e come si distingue fuori e dentro il nuovo top di gamma Duster, in concessionaria da aprile. Motori, dotazioni, prezzi

Alimentazione a GPL, trazione anteriore, esterni di colore grigio. È l'identikit di Dacia Duster sulla base delle preferenze dei clienti, una buona fetta dei quali - suggestionati dal fascino magnetico che il principe dei SUV low cost esercita da oltre un decennio - non disdegna di scucire qualche quattrino in più per portarsi a casa un SUV che abbia anche un proprio stile. Da qui l'idea di aggiungere all'offerta un'edizione in serie limitata al top del top di gamma, ancora più completa di Duster Prestige. Già in vendita in UK, ad aprile 2022 Dacia Duster Extreme sbarca anche nelle concessionarie del nostro Paese. E ha il suo perché. Guardala in video anteprima (vedi cover).

Dacia Duster Extreme

Basata sul livello di allestimento Prestige, la nuova limited edition Duster Extreme si fa notare innanzitutto per gli inserti decorativi arancioni sulla calandra, le scocche dei retrovisori, le barre da tetto e il portellone del bagagliaio. Cerchi in lega da 17 pollici di colore nero per trasmettere sia forza, sia eleganza. E a proposito di colori: Duster Extreme proposto in sei tinte di carrozzeria, ovvero Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l’esclusivo Grigio Road.

Dacia Duster Extreme: la riconosci subito

Duster Extreme dispone di sellerie specifiche in tessuto / TEP con cuciture e inserti arancioni sulle bocchette dell’aria, il bracciolo centrale, le maniglie delle porte e le modanature della consolle centrale. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti tecnologici: oltre a quelli già offerti dell’allestimento Prestige (climatizzazione automatica, Media Nav Evolution 8’’, consolle centrale alta), Duster Extreme propone una soluzione di chiave Keyless Entry, 2 prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori e la Multiview Camera.

Dacia Duster Extreme, accenti arancio anche all'interno

Serie limitata Duster Extreme declinata in tutte le motorizzazioni a disposizione di Duster restyling, tutte ovviamente conformi alla normativa Euro 6D Full. Ovvero:

Diesel 1.5 dCi 115 cv a 2 o 4 ruote motrici;

a 2 o 4 ruote motrici; Benzina 1.3 TCe 150 cv a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti;

a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti; Bifuel benzina-GPL 1.0 ECO-G 100 cv a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti.

Dacia Duster Extreme: diesel, benzina o GPL

Duster Extreme è già in vendita a partire dai 20.350 euro della motorizzazione bi-fuel benzina/GPL 1.0 ECO-G 100. Da 21.500 euro la 1.5 dCi 4x2, da 23.700 euro la 1.5 dCi 4x4. Duster Extreme 1.3 TCe EDC 4x2, infine, a 24.250 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/04/2022