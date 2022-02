Dacia Duster SL Extreme: il B-SUV strizza l'occhio allo stile

LA DUSTER SI DA ALL’AVVENTURA La Dacia Duster è stata rinnovata da poco e la nuova generazione del SUV compatto sta confermando quanto di buono fatto fin dal suo debutto. L’equilibrio fra stile, solidità costruttiva, praticità e costi di gestione ridotti è stato vincente, ma per alimentare un filone così prolifico Dacia ha in listino anche una versione in edizione speciale del suo cavallo di battaglia. Sul nostro mercato chiama Duster SL Extreme ed è arrivata a metà 2021, ma per esempio, nel Regno Unito è stata lanciata solo recentemente. Da un’analisi approfondita, Dacia ha scoperto che i suoi clienti sono piuttosto esigenti e preferiscono gli allestimenti top. Per questo motivo la Duster SL Extreme si basa sul modello Prestige, al vertice della gamma. Tuttavia, non manca una spiccata personalizzazione, caratterizzata da spunti di design unici, finiture interne più pregiate e una generosa dotazione di accessori standard.

Dacia Duster SL Extreme: versione speciale del B-SUV romeno TANTI DETTAGLI PREZIOSI L'edizione SL Extreme apporta numerose modifiche allo stile “robusto” ed essenziale della Duster. Per esempio, il SUV monta cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, inoltre le barre del tetto, gli specchietti retrovisori esterni e la griglia anteriore sono impreziositi da una finitura in grigio quarzo. I fregi arancioni mettono in risalto gli specchietti retrovisori e gli elementi della griglia, mentre la carrozzeria stessa è verniciata in una nuova tonalità di vernice chiamata Urban Grey che compare nella palette di sfumature dedicate alla Duster. Anche la scritta “Duster” sul retro è in nero opaco.

VEDI ANCHE

Dacia Duster SL Extreme: l'abitacolo con finiture più pregiateSTESSA PERSONALIZZAZIONE IN ABITACOLO Il tema del gioco di tonalità continua all'interno. Ci sono dettagli di arancione sui bordi delle prese d'aria, inserti neri lucidi sui pannelli delle porte e troviamo finiture grigio antracite sulla console centrale. Le cuciture arancioni sui sedili completano il make up degli interni. La SL Extreme ricalca la dotazione di accessori della Prestige, che tra gli altri accessori comprende il climatizzatore automatico, l’accesso senza chiave e la telecamera di manovra posteriore. Sono inclusi anche sedili riscaldabili, monitoraggio dell’angolo cieco e un parabrezza laminato acustico, insieme al sistema multimediale Media Nav. L’infotainment si basa su un touchscreen da 8 pollici di diagonale, che offre il mirroring wireless dello smartphone e la navigazione satellitare integrata.

Dacia Duster SL Extreme: il dettaglio delle barre sul tetto

MOTORI CONVENZIONALI E BI-FUEL Sotto il cofano, la Duster per il mercato italiano monta una gamma di motori benzina, diesel e bi-fuel. Si parte dal tre cilindri benzina di 1,0 litri per 90 CV, ma in listino c’è anche la versione Eco-G a GPL con una potenza di 101 CV e che rappresenta il modello di maggiore successo per Dacia con il 66% dei clienti che la scelgono (la SL Extreme costa 19.550 euro). Al vertice della gamma benzina troviamo un'unità da 150 CV disponibile esclusivamente con cambio automatico a doppia frizione, che in Italia attacca a 22.350 euro. L’unico motore diesel offerto è un quattro cilindri da 116 CV, che in casa Dacia tiene alto l’onore del gasolio con un bel 29% di preferenze. Con questa unità, in versione SL Extreme, il B-SUV ha un prezzo di partenza di 20.800 euro con trazione anteriore, ma è l'unico modello disponibile 4x4 a un prezzo base di 23.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/02/2022