Prova verità della Dacia Jogger: a 5 o 7 posti, benzina o GPL

Mancorrenti sul tetto, passaruota bordati di plastica nera e un'altezza da terra di 20 centimetri: veste alla moda la nuova Dacia Jogger, una famigliare disponibile anche in versione a 7 posti che strizza l'occhio ai SUV, per offrire il massimo dello spazio al minimo del prezzo. Senza rinunciare a un look spavaldo.

E partiamo dallo stile. È proprio bella la Dacia Jogger, con quel muso compatto e arrotondato che richiama alcune Land Rover (anche se con uno sbalzo rispetto alle ruote più marcato, va detto). Il posteriore sembra ispirarsi un po' alle Volvo Cross Country. La fiancata invece è coerente con la Duster, nei parafanghi muscolosi e nel taglio geometrico delle vetrature, con il colpo d'ala del secondo e terzo finestrino laterale più grandi: una soluzione che dà più luce in abitacolo già vista in passato sulle Skoda Roomster, ma che su Jogger è realizzata con molta più eleganza.

Sensazioni positive anche all'interno, dove una fascia in tessuto (molto ruvido al tatto) attraversa tutta la plancia ed è richiamata da inserti sulle portiere, mettendo al riparo dall'effetto “plasticone”. È di serie già a partire dal secondo livello di allestimento e richiama la fantasia dei sedili. Meno curata la finitura dei pannelli porta posteriori, dove la plastica dura è lasciata in vista. D'altra parte Dacia ha fatto scuola per la sua concretezza, non per il lusso. Eccezionale è lo spazio a bordo. Il tetto alto e le ampie vetrature danno all'abitacolo un'aria da spazio living. In 4 metri e 55 da paraurti a paraurti, Jogger offre una sistemazione ottima per 5 passeggeri e decorosa anche per chi siede in terza fila, se scegliete la versione a 7 posti: con l'aiuto del terzo finestrino apribile a compasso che combatte la claustrofobia.

Dacia Jogger Extreme a 7 posti: panoramica degli interni

BAGAGLIAIO Enorme il bagagliaio, che va da 829 a 2.094 litri per la Jogger a 5 posti. La capienza con cinque persone a bordo cala a 699 litri nella Jogger a 7 posti, i cui sedili della terza fila si possono però smontare facilmente (e non sono nemmeno troppo pesanti!) per recuperare quasi tutti i litri perduti. La capienza crolla a 212 litri con sette passeggeri a bordo. Per una vacanza di gruppo, meglio attrezzarsi con un box da tetto: nel listino accessori Dacia ce ne sono due, da 400 o da 480 litri, che costano rispettivamente 250 e 300 euro circa.

In attesa che nel 2023 in gamma entri anche il motore ibrido ereditato dalla Renault Clio E-Tense, che sarà l'unici con cambio automatico, l'offerta Jogger prevede un tre cilindri, mille turbo a benzina da 110 cavalli e 200 Nm di coppia; e la versione bi-fuel a GPL da 100 CV, che vanta fino a 1.000 km di autonomia grazie al doppio serbatoio: 40 litri per il gas e 50 per la benzina. Entrambi disponibili solo con un cambio manuale piuttosto scorrevole. Per la prova scelgo la versione a GPL, che secondo le stime di Dacia raccoglierà il 70% delle preferenze.

Al volante della Dacia Jogger Extreme

AL VOLANTE Positivo il primo impatto, grazie al sedile che mi offre ampie possibilità di regolazione (meccanica, non elettrica). In particolare posso scegliere una seduta molto sopraelevata, per una panoramica in stile SUV, oppure anche molto bassa: a ricreare le sensazioni che proverei su una normale berlina. I comandi sono leggeri, proprio come l'auto che secondo le versioni rimane sempre tra i 12 e i 13 quintali: notevole in rapporto alle dimensioni.

NON SARÀ SOTTOPOTENZIATA? La leggerezza è l'ingrediente fondamentale per far fare bella figura a motori piccoli, ispirati chiaramente alla filosofia downsizing. A dispetto della cilindrata e del fatto che è il più tranquillo in gamma, il GPL non delude nello sprint. Si avverte una certa inerzia sia quando si affonda l'acceleratore sia quando lo si rilascia, e per cambiate perfette bisogna farci l'abitudine, ma si riscatta con una buona elasticità e una spiccata propensione all'allungo.

Dacia Jogger sa affrontare un'ampia gamma di percorsi

MARCE PER TUTTI I PERCORSI Nei sorpassi autostradali può venire voglia di scalare marcia, qualche volta: specie in salita, visto che gli ultimi due rapporti sembrano piuttosto lunghi per contenere i consumi. Le prime quattro marce sono più corte e consentono una certa vivacità: forse insospettabile se pensiamo alla cilindrata del motore e alla mole dell'auto. Nel misto di montagna, ad auto scarica, terza e quarta bastano per una guida brillante e nemmeno nei tornanti, se non sono troppo stretti, sento la necessità di scalare in seconda.

NON MOLTO SILENZIOSA Purtroppo il timbro ruvido del tre cilindri è sempre piuttosto presente in abitacolo, che evidentemente ha sacrificato buona parte dell'insonorizzazione sull'altare della leggerezza. Anche i motorini che sfrecciano nel rtaffico si sentono distintamente a bordo. In compenso le sospensioni lavorano bene e senza rumorosità indebite: sui dossi di rallentamento sono gentili e - loro sì - pure silenziose.

Dacia Jogger: i dossi di città non le fanno paura

DÀ SICUREZZA Gradevole la guida tra le curve, dove la Jogger si muove con sufficiente disinvoltura. Non è e non vuole essere un'auto sportiva - e lo sterzo non è super-diretto - ma è sempre molto composta, senza inclinarsi troppo in curva e senza agitarsi troppo nei cambi di direzione: una caratteristica che previene il mal d'auto ai passeggeri. In cifre la Dacia Jogger a GPL fa segnare 175 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h in 12,3 secondi. Il consumo di gas rilevato dal computer di bordo durante la prova (che ci riserviamo di verificare ul nostro MotorRing) è stato di 8,5 l/100 km.

I prezzi della Dacia Jogger partono dai 14.650 euro dell'allestimento Essential 5 posti con motore a GPL; per il benzina ci vogliono 300 euro in più e l'opzione sette posti vale 750 euro. Il livello base ha già la frenata automatica di emergenza e un ingegnoso sistema che permette di usare il vostro smartphone come infotainment: con una staffa per reggerlo predisposta sulla plancia, un'app dedicata e comandi al volante. Il mio consiglio, però, è di puntare più in alto, perché l'allestimento Essential ha comunque dotazioni un po' troppo all'osso e non può avere i 7 posti. Non è un caso se i clienti Dacia puntano spesso sugli equipaggiamenti top, conferma la Casa.

Dacia Jogger Extreme, i comandi del climatizzatore automatico

IN MEDIO STAT VIRTUS La scelta più equilibrata potrebbe essere il livello successivo chiamato Comfort, che per 1.800 euro in più guadagna il clima manuale, i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control non adattivo e un infotainment da 8 pollici con collegamento via cavo allo smartphone. Con 260 euro in più potete dotarla di clima automatico e per altri 500 euro l'utile Pack City vi dà retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e sensore angolo cieco. Restano fuori il sistema keyless, il freno a mano elettrico e l'infotainment Media Nav: con navigatore e la versione wireless di Android Auto e Apple Carplay.

VANTAGGIO CLIENTE Una Jogger con 7 posti, motore a GPL, allestimento Comfort e dotazioni extra costerebbe 17.960 euro: circa cento euro meno della Jogger Extreme, che guadagna il keyless, ma richiede 550 euro di extra per sensori di parcheggio e dell'angolo cieco. In realtà il maggior vantaggio cliente lo garantisce l'allestimento top di gamma Extreme Up, che con un sovrapprezzo di 550 euro rispetto alla Extreme offre 900 euro di accessori compresi nel prezzo: quelli dei pack Drive Plus e Techno. E che tra l'altro è l'unico allestimento per cui è garantita la consegna in 30/40 giorni dall'ordine: notevole in questi tempi di carenza di materie prime e d ritardi di produzione. Come spesso accade, chi più spende... meno spende!

Motore 999 cc, 3 cilindri, turbo benzina/GPL Euro 6d Full 999 cc, 3 cilindri, turbo benzina Euro 6d Full Potenza 100 CV tra 4.600 e 5.000 giri/min. 110 CV tra 5.000 e 5.250 giri/min. Coppia 200 Nm tra 2.900 e 3.500 giri/min. 170 Nm tra 2.000 e 3.500 giri/min. Velocità 175 km/h 183 km/h 0-100 km/h 12,3 10,5 secondi Cambio Manuale a 6 marce Manuale a 6 marce Trazione Anteriore Anteriore Consumi dichiarati 7,4-7,7 l/100 km a GPL – 6,0-6,3 benz. 5,7-6 l/100 km (combinato WLTP) Dimensioni 4,55 x 1,85 x 1,69 m 4,55 x 1,85 x 1,69 m Bagagliaio Da 829 a 2.904 litri Da 829 a 2.904 litri Prezzo Da 14.650 euro Da 14.950 euro