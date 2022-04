Euro NCAP, 4 stelle per Honda HR-V e 5 stelle per DS 4. Dacia Jogger, invece...

Nuova tornata di crash test per il 2022 da parte dell’ente Euro NCAP: sotto i riflettori Honda HR-V, DS 4 e Dacia Jogger. Come sono andate? I video delle prove

Continuano i test per il 2022 da parte dell’ente specializzato nella sicurezza stradale Euro NCAP, che proprio quest’anno spegne 25 candeline. Dopo quelli pubblicati a inizio marzo, che vedevano coinvolte BMW Serie 2 Coupé, Lexus NX, Renault Megane E-Tech Electric, Volkswagen Polo e Taigo, a questo giro tocca al nuovo SUV Honda HR-V, alla crossover DS 4 e alla spaziosa Dacia Jogger.

La nuova SUV sportiva Honda HR-V, con motorizzazione ibrida/benzina (qui la nostra prova), ha ottenuto 4 stelle, mostrando buone prestazioni in tutte le prove effettuate. Le criticità riscontrate, che non le hanno consentito di ottenere la massima valutazione, sono state: marginale protezione del torace del passeggero posteriore e quella, insufficiente, della testa del bambino in caso di urto laterale. Ottime, invece, le prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida capaci di evitare l’incidente o di limitarne le conseguenze. In particolare, l’auto giapponese ha ottenuto una valutazione di 82% per quanto riguarda la sicurezza passiva degli adulti, e del 75% per quella dei bambini, e 78% per i sistemi di sicurezza attivi.

Test Euro NCAP 2022: i test su Honda HR-V

Quattro stelle anche per la crossover francese DS 4 con l’allestimento di sicurezza di serie, un risultato penalizzato dal 65% ottenuto sul fronte della sicurezza attiva. La situazione migliora con il modello dotato di Safety Pack (la nostra prova su strada), che fa salire la valutazione all’82%, permettendo così a DS 4 di ottenere le tanto agognate 5 stelle Euro NCAP. Invariati su entrambi i modelli i valori di sicurezza passiva per gli adulti (85%) e per i bambini (86%); qualche criticità solo per la protezione del torace del conducente, risultata marginale nelle prove di urto frontale e contro il palo. I test sono stati fatti con tutte le motorizzazioni: ibrido/benzina, benzina e diesel.

Test Euro NCAP 2022: i test su DS 4

Brutto risveglio per Dacia Jogger (qui il nostro primo contatto), la monovolume romena su base Sandero. Con l’equipaggiamento di sicurezza di serie Jogger porta a casa una sola stella, una in meno di Sandero Stepway, per l’assenza del sistema di promemoria di cintura allacciata sulla terza fila di sedili posteriori. 70% la valutazione per la sicurezza passiva degli adulti, 69% per quella dei bambini, e solo 39% il punteggio sui sistemi di sicurezza attiva.

Test Euro NCAP 2022: i test su Dacia Sandero

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/04/2022