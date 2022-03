Quanto sono sicure le auto nel 2022: i video dei crash test

L'ente specializzato nella sicurezza stradale EuroNCAP festeggia i 25 anni di attività con una nuova tornata di crash test. Protagoniste sono la BMW Serie 2 Coupé, il SUV Lexus NX, la Renault Megane E-Tech elettrica, la Volkswagen Polo e il SUV coupé compatto Volkswagen Taigo. Tutte hanno ottenuto le agognate cinque stelle tranne una: guardate i video di ciascuna per scoprire quale.

In rigoroso ordine alfabetico si parte con la BMW Serie 2 Coupé (qui la scheda di valutazione EuroNCAP), che ha ben figurato ottenendo un punteggio di 82% nella protezione degli adulti, 81% nella protezione dei bambini e 67% nella tutela degli utenti della strada vulnerabili. Meno lusinghiera la valutazione sui sistemi di assistenza alla guida che si ferma al 64%. La frenata automatica di emergenza, in particolare, si è comportata ''adeguatamente'' negli scenari semplici con auto e pedoni, ma ha dimostrato un'efficacia ''limitata'' nel caso di ciclisti in attraversamento e nelle svolte. So di rovinarvi la suspance, ma in questo gruppo è lei a tornare a casa con quattro stelle.

Positivi i punteggi ottenuti dal SUV Lexus NX (qui la scheda EuroNCAP), che condivide la piattaforma con la Toyota RAV4 e da noi è disponibile sia in versione full hybrid sia con motorizzazione plug-in hybrid ricaricabile. In pagella si ritrova 83% nella protezione degli adulti, 87% nella protezione dei bambini, 83% nei confronti degli utenti della strada vulnerabili e 91% nei sistemi di assistenza alla guida.

VEDI ANCHE

La nuovissima Renault Megane E-Tech (qui la valutazione EuroNCAP completa), versione elettrica del noto crossover compatto, ha ottenuto l'85% nella protezione degli adulti, l'88% nella protezione dei bambini, il 65% nel test contro utenti della strada vulnerabili e il 79% nei sistemi di assistenza alla guida. Qui sotto il video dei suoi esami.

L'ultimo restyling ha portato in dote alla compatta Volkswagen Polo nuovi airbag centrali e una dotazione di aiuti alla guida ADAS più ricca (qui la spiegazione dei vari sistemi). Risultato: nella scheda di valutazione EuroNCAP la tedesca si porta a casa un punteggio di 94% nella protezione degli adulti, 80% nella protezione dei bambini, 70% nel test contro utenti della strada vulnerabili e 70% in assistenza alla sicurezza.

Imparentato con la VW Polo, il nuovo SUV coupé Volkswagen Taigo (qui la nostra prova in video) ha ottenuto anch'esso le ambite cinque stelle. La forma della carrozzeria più voluminosa rispetto all'utilitaria gli ha però consentito di migliorare leggermente i punteggi per quanto riguarda la protezione dei bambini a bordo (84%) e la tutela degli utenti della strada vulnerabili (71%). La protezione degli adulti rimane al 94% e l'assistenza alla guida al 70% (qui la pagella EuroNCAP).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/03/2022