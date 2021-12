Tesla Model Y da 10 e lode nei crash test dell'IIHS

Tesla Model Y si conferma fra le auto più sicure attualmente in circolazione. Il responso arriva direttamente dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) organizzazione fondata nel 1959 con sede ad Arlington, in Virginia: l’equivalente americano del nostro Euro NCAP. I crash test dell’IIHS sono riconosciuti all’unanimità come i più severi al mondo, se si considerano le prove d’impatto a cui viene sottoposta la struttura dell’auto in esame.

TEST IMPEGNATIVI Per aggiudicarsi il Top Safety Pick+ (titolo concesso ai modelli che eccellono in tutte le categorie analizzate), Tesla Model Y ha dovuto superare test mirati a valutare l’efficacia dei suoi sistemi di sicurezza (attiva e passiva). Sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici dell’IIHS: l’esposizione degli occupanti a contatti pericolosi o a eccessive accelerazioni, la resistenza del tetto a forti compressioni, la risposta della frenata automatica d’emergenza e persino la resa delle luci a LED.

Crash test frontale per Tesla Model Y

MASSIMA SICUREZZA A conti fatti, il verdetto dell’IIHS assegna massime valutazioni al SUV di Palo Alto nel crash test frontale e laterale, nella prova di resistenza del tetto e nelle verifiche di sicurezza per i passeggeri posteriori. “Accettabili” i giudizi per frenata automatica d’emergenza e prova fari LED. Risultati più che incoraggianti che premiano il costruttore californiano e che vanno sommarsi ai riconoscimenti già espressi da Euro NCAP per Model 3 2019 e Model X 2019 (qui la classifica sulla guida autonoma livello 2 stilata dall'ente europeo).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/12/2021