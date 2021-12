Tesla baby: negli USA partorisce la figlia su una Model 3 attivando Autopilot

Philadelphia, Pennsylvania una giovane coppia sta portando il figlio di tre anni all’asilo a bordo di una Tesla Model 3 (qui la nostra prova su strada). All’improvviso alla moglie (incinta e ormai prossima al parto) si rompono le acque ed entra in travaglio. L’ospedale più vicino è il Paoli Hospital, a 20 minuti di distanza, nella contea di Chester. Sebbene l’evento fosse atteso, i due genitori (Yiran Sherry di 33 anni e il marito Keating Sherry di 34) vengono colti completamente alla sprovvista e si rendono conto che - con il traffico dell’ora di punta - difficilmente riusciranno a raggiungere la clinica prima della nascita della loro secondogenita. Keating decide allora di attivare il sistema di guida semi-autonoma dell’auto (il celebre Autopilot) impostando come destinazione proprio il Paoli Hospital, prestando così soccorso alla moglie. Sembra una storia da film, ma è accaduto tutto per davvero lo scorso settembre, con la notizia che è diventata virale solo negli ultimi giorni.

My wife courageously delivered our baby girl, Maeve, in the front seat of our ⁦@Tesla⁩ model 3 en route to the hospital - here’s the story ⁦@PhillyInquirer⁩ ! ⁦⁦@elonmusk⁩ ⁦@Tesla thx for the autopilot⁩ 🤝💯 #tesbaby https://t.co/JPMfh7AyhN — Keating Sherry (@KeatingSherry) December 16, 2021

STORIA A LIETO FINE ''(Yiran) Mi stringeva la mano così forte che pensavo che prima o poi me l'avrebbe frantumata […] le dicevo continuamente di concentrarsi sul ritmo della sua respirazione. Ammetto che la mia adrenalina era a livelli davvero altissimi'', ha dichiarato Sherry a un quotidiano locale. Yiran ha confessato che la scelta di partorire in auto non è stata per nulla facile. Mentre il marito assisteva la moglie, interveniva continuamente sui comandi nel tentativo di raggiungere il più velocemente possibile l'ospedale. ''Devo spingere o devo trattenere? Devo spingere o devo resistere?'', erano le uniche parole di Yiran, ansimate poco prima di dare alla luce la figlia Maeve Lily. Arrivati alla clinica, le infermiere hanno tagliato il cordone ombelicale della piccola direttamente sul sedile anteriore dell'auto. ''Una volta che il pediatra ci ha detto che non c’erano state complicanze e che la bimba era sana abbiamo tirato tutti un bel sospiro di sollievo. Saremo eternamente grati agli ingegneri di Tesla che hanno creato Autopilot'', ha aggiunto Keating.



Pubblicato da Dario Paolo Botta, 21/12/2021