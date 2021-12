Cyberquad for Kids: il mini quad di Tesla per i più piccini. Video

Cybertruck è in ritardo, ma l'ultima (geniale) trovata di Elon Musk è un mini-quad elettrico per accontentare bambini facoltosi

Come sappiamo, il lancio sul mercato di Tesla Cybertruck è stato posticipato 2022 (qui l'approfondimento). Una piccola consolazione arriva però dal fatto che Cyberquad è arrivato nei tempi previsti, anche se in una forma decisamente rivisitata. Presentato insieme al Cybertruck nel 2019, Cyberquad è un ATV (All-Terrain Vehicle) elettrico progettato per “parcheggiarsi” comodamente nel cassone del pickup. All’evento di lancio, il CEO di Tesla Elon Musk aveva affermato che il Cyberquad sarebbe arrivato in concomitanza con il tanto discusso Cybertruck.

PER I PIÙ PICCOLI Mentre i ritardi continuano a flagellare Cybertruck, proprio in questi giorni, Tesla ha presentato ufficialmente Cyberquad for Kids. Si tratta a tutti gli effetti di un mini-quad a batterie che ricalca le linee del Cyberquad originale, sviluppato in collaborazione con l'azienda Radio Flyer. Cyberquad for Kids è pensato per i ragazzini dagli 8 anni in su (il prezzo è di 1.900 dollari, circa 1.700 euro). Questo ATV taglia XXS si distingue per la struttura in acciaio inossidabile e un design che strizza l’occhio a Cybertruck, con forme aguzze e taglienti e con la caratteristica barra luminosa LED frontale.

Cyberquad for Kids: il frontale

DIVERTIMENTO ASSICURATO Cyberquad for Kids dispone di sospensioni regolabili e di un freno a disco posteriore. Ad alimentare il piccolo quad una batteria al litio rimovibile da 36 V, che garantisce fino a 24 km di autonomia. Cyberquad for Kids si ricarica completamente in cinque ore da una presa domestica. L’ATV made in Tesla raggiunge una velocità massima di 16 km/h, con due opzioni di regolazione della stessa a 8 e a 16 km/h, compresa la retromarcia che è limitata a 8 km/h. Cyberquad for Kids pesa 150 libbre, all’incirca 68 kg. Se state pensando che possa essere il regalo di Natale perfetto per uno dei vostri figli, beh, sappiate che rimarrete delusi poiché sul sito Tesla il piccolo quad elettrico è già esaurito!

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/12/2021