Tesla Model 3 usata? No, di vecchio c'è solo la batteria

Immaginate di ordinare un'auto nuova. Tutto è nuovo, dalla scocca ai materiali interni, passando per le dotazioni tecnologiche. Tutto è nuovo, tranne il propulsore. Quello risale ad anni fa e può essere - spiega la Casa - che non performi esattamente come se fosse stato assemblato l'altro ieri. Trasportiamo un caso simile al mondo dell'auto elettrica: sul proprio sito web, Tesla vende alcuni esemplari 2021 di Model 3, esemplari che chiama ''veicoli dimostrativi'', i cui pacchi batteria risalgono al 2017. Se ci pensate, non è un piccolo particolare.

NOTA BENE Pescando gli esemplari incriminati dal configuratore Tesla, nella parte inferiore dello schermo un piccolo disclaimer così recita: ''Le cifre dell'intervallo possono essere inferiori fino al 12% [rispetto a quelle valutate dall'EPA] a causa dell'età della batteria''. Accanto, un collegamento ipertestuale invita a saperne di più: la finestra pop-up spiega proprio che ''il veicolo è stato equipaggiato con una batteria prodotta nel 2017''. Quindi, a causa dell'età avanzata, la portata cala: se le stime Tesla sono corrette, a una Model 3 Long Range AWD accreditata di 560 km di autonomia, del valore originale conserverebbe solo 500 km.

IL CASO Riporta il magazine Jalopnik come il primo ad accogersi dell'anomalia sarebbe stato l'utente Twitter Seth Horwitz, che avrebbe dapprima individuato tre Model 3 Long Range vicino a Denver, successivamente altri modelli simili ad Austin, Honolulu, Portland, Los Angeles, Miami e altrove. La maggior parte ha un chilometraggio ridotto, per lo più inferiore a 1.600 km. Il motivo per il quale Tesla avrebbe deciso di riciclare queste vecchie batterie non è del tutto chiaro. Il 2017 fu un autentico annus horribilis, per la produzione - allora ancora ad uno stadio acerbo - di Model 3 stessa: ciò ha portato alcuni a chiedersi se, per caso, questi veicoli non utilizzino batterie rimaste invendute a causa dei problemi riscontrati in quel periodo. Senza un ufficio stampa al quale chiedere lumi, tuttavia, è difficile saperlo con certezza.

1/2 New thread. TSLA is selling “Demo” ‘21 Long Range Model 3s with low miles, and a disclaimer that the battery was built in ‘17 and may be degraded by 12%. I put a ton of links in a thread that broke. Here’s the search criteria for the Bay Area: https://t.co/6Hh5wYkUEP pic.twitter.com/iY8beAlgxx — Seth Horwitz (@Seth_Horwitz) December 20, 2021



EROSIONE Anche la domanda su come funzionerà la garanzia è senza risposta. Normalmente, Tesla offre una copertura di 8 anni o 160.000 km, assicurando una conservazione del grado di autonomia delle batterie almeno del 70%. Ma che accade in caso di accumulatori con già 4 primavere alle spalle? Non va infatti dimenticato che numerosi studi - citiamo quello di Geotab su 6.000 veicoli elettrici di varie marche - mostrano come lo stato di salute di una batteria, cioè la sua dimensione effettiva espressa in kWh, degrada di circa il 2,3% all'anno. Indipendentemente dal fatto che venga utilizzata o meno. Cliente avvisato...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/12/2021