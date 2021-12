Proprietario insoddisfatto fa esplodere la sua Tesla Model S

Il momento più buffo è quando raschia via il ghiaccio dai vetri - safety first! - prima di far esplodere l'auto. Ma facciamo un passo indietro. Quello che vedete qui sotto è il video in cui tale Tuomas Katainen, finlandese, fa brillare la sua Tesla Model S in segno di protesta. Come è arrivato a questa decisione? Da quanto si sa, Katainen avrebbe comprato di seconda mano una Tesla Model S del 2013. Dopo aver percorso appena 1.500 km, l'auto avrebbe cominciato a segnalare errori sul quadro strumenti e si sarebbe definitivamente fermata. Una visita alla locale concessionaria avrebbe portato alla diagnosi: batteria da sostituire, per un preventivo di 20.000 euro. Tutti a carico di Tuomas, vista la garanzia scaduta. Pagare? Giammai! Con l'aiuto di un manipolo di volontari - strettamente gratuito, pare - lo sfortunato proprietario avrebbe pensato a una protesta spettacolare, da poter monetizzare come video su Youtube.

UN MACABRO DETTAGLIO Portata l'auto in area sicura, Tuomas l'ha imbottita con 30 kg di dinamite, poi ha anche messo a bordo un manichino di Elon Musk, invitandolo a farsi un giro. Sistemato il set con telecamere per riprese ad altissima velocità per i ralenti, protette da vetri anti-proiettile, lo youtuber/influencer ha attivato il detonatore e... boom! Pezzi di Tesla per ogni dove. A ben guardare si potrebbe avere l'impressione che l'auto elettrica sia stata parzialmente smontata prima dell'esplosione: il dubbio è che le batterie - con grande sollievo per l'ambiente - non siano state fatte brillare, ma recuperate in altro modo. Non è dato sapere. Ora resta da vedere se Tesla deciderà di fargli causa per danno di immagine o chissà quale altra accusa. Se la cosa finisse in tribunale, quanto guadagnato dal video potrebbe non bastare a coprire le spese legali. Ma almeno il video è fatto molto bene.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2021