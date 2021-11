Spara alla Tesla Model X blindata con un Kalashnikov. Il video

Per alcuni l'auto blindata è una necessità: ecco in video quanto protegge il vetro anti-proiettile installato su una Tesla Model X

No, quello che state per vedere non è il video di un maniaco delle auto tradizionali che esterna con troppa veemenza la sua antipatia verso le auto elettriche. Piuttosto, è la prova di quanto possa resistere un'auto blindata con un parabrezza anti-proiettile ai colpi di alcune armi iconiche. A partire dal celeberrimo fucile d'assalto nato nell'ex blocco sovietico AK-47 Kalashnikov (''l'arma preferita dal nemico, fa un rumore caratteristico quando te lo scaricano addosso'', diceva Clint Eastwood nel film Gunny).

VEDI ANCHE

SEVERO MA GIUSTO Il vero protagonista del video di FullMag è insomma il parabrezza antiproiettile di Armormax, che non solo è stato collaudato con l'AK e un'altra arma automatica Heckler und Koch, ma persino con un colpo diretto di calibro 50 sparato in un fucile di precisione Barrett: una delle munizioni più potenti impiegate per il tiro da lunga distanza. Come va a finire? Guardate il video per scoprirlo (povera macchina!).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/11/2021