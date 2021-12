NIO ET5: svelata online la rivale di Tesla Model 3

Il produttore di auto elettriche cinese NIO ha presentato online la sua nuova 3 volumi ET5. Si tratta del secondo di tre modelli basati sulla NIO Technology Platform 2.0: la stessa architettura modulare dell’ammiraglia ET7 (qui il nostro approfondimento). Sebbene non sia stato ancora confermato, le prime indiscrezioni suggeriscono che il terzo veicolo della famiglia ET potrebbe essere una monovolume o un'auto sportiva.

NIO ET5: frontale

DESIGN MINIMALISTA Lo stile di ET5 ricorda molto da vicino quello di ET7: luci a LED affusolate e linee fluide sul frontale. Il paraurti anteriore dispone di prese d'aria laterali che aiutano a convogliare i flussi verso le fiancate, riducendo così la resistenza aerodinamica (il Cx è di 0,24). A ciò sia aggiungono inoltre le suggestive maniglie delle portiere a filo carrozzeria. ET5 misura 4,79 metri in lunghezza, mentre il passo è di 2,9 metri. Le linee filanti dell’auto sono sottolineate dal tetto ad arco pronunciato, che si assottiglia vistosamente verso il posteriore.

VEDI ANCHE

NIO ET5: posteriore

SALOTTO MULTIMEDIALE Nove i colori per la carrozzeria con sei diversi temi per gli interni. Come optional saranno disponibili finiture in pelle nappa e sedili ventilati e massaggianti. Strumentazione digitale da 10,2 pollici di ultima generazione e display principale da 12,8 pollici degno di un cinema. Grazie infatti alla realtà aumentata e agli occhialini 4K, il sistema d’infotainment può simulare uno schermo da 201 pollici distante sei metri dal punto di osservazione. A completare il tutto un impianto audio d’eccellenza Dolby Atmos e la connettività 5G.

NIO ET5: interni

AUTONOMIA? NO PROBLEM! NIO ET5 sarà offerta in diverse taglie di batteria: da 75 kWh per un'autonomia complessiva che supera i 550 km, 100 kWh da oltre 700 km e la top di gamma 150 kWh da ben 1.000 km. Non è ancora noto però se questa versione sarà equipaggiata con accumulatori allo stato solido (qui il nostro approfondimento sulle batterie allo stato solido). Tutti dati qui riportati si basano comunque sul ciclo d’omologazione cinese (CLTC), c’è dunque d’aspettarsi che i valori dichiarati diminuiscano sensibilmente una volta normalizzati nel ciclo WLTP.

NIO ET5: posteriore

PRIMA IN CINA, POI IN EUROPA NIO ET5 è dotata di sensori LIDAR a lungo raggio ad alta risoluzione e integra sistemi di sicurezza NAD (Nio Autonomous Driving) che garantiscono la guida assistita di livello 3. Attualmente la berlina cinese viene offerta in un’unica configurazione con trazione integrale, propulsore elettrico anteriore da 201 CV e motore da 281 CV sull'asse posteriore. La potenza di sistema è di 482 CV, 700 invece i Nm di coppia massima, con lo 0-100 orari che viene coperto in 4,3 secondi. NIO ET5 monta inoltre pinze freni ad alte prestazioni a quattro pistoncini. In Cina NIO ET5 parte da 328.000 yuan (circa 45.600 euro) per la 75 kWh, mentre la 150 kWh vale 386.000 yuan (circa 53.670 euro). Nel 2022, la ET5 sbarcherà anche in Europa debuttando in Germania, Svezia, Danimarca e Olanda.