RINVIO OBBLIGATO La statunitense Lucid Motors è stata costretta a posticipare il lancio della sua berlina performante Lucid Air a causa della grave epidemia da Coronavirus, che affligge gli Stati Uniti. La quattro porte ad alte prestazioni, svelata nel dicembre 2016, avrebbe dovuto debuttare durante il corso del Salone dell’auto di New York, in programma dal 10 al 19 aprile 2020. L’emergenza Covid-19 costringe dunque il Produttore californiano a dare forfait, con l’auspicio di presentare definitivamente il suo ultimo gioiello fra qualche mese, forse già durante il corso dell’estate, ad agosto.

MACINA CHILOMETRI Nel frattempo, il Costruttore di Newark (CA) ci mostra, in una video prova, le sorprendenti potenzialità di questa berlina a zero emissioni. L'anteprima rivela infatti che la nuova Lucid Air è in grado di coprire, senza troppi problemi, la tratta San Francisco-Los Angeles (400 miglia ovvero 640 km) con un’unica ricarica. Si tratta a tutti gli effetti di una dimostrazione di forza per mettere in guardia le rivali: Tesla Model S è avvisata! La quattro porte Long Range di Elon Musk dichiara infatti un’autonomia complessiva in ciclo WLTP di 610 km, una sovrastima che generalmente non corrisponde quasi mai all’autonomia reale dell’auto.

FULMINE Le linee moderne e filanti di Lucid Air si sposano alla perfezione con una scheda tecnica davvero impressionante. L’auto verrà presumibilmente proposta in una doppia versione: una base con pacco batterie da 75 kWh, 400 CV di potenza, 600 Nm di coppia e un’autonomia complessiva di 386 km e una variante con accumulatori con capacità energetica di 100 o di 130 kWh, in grado di far macinare alla Lucid Air fino a 644 km. Quest’ultima, la più performate, è con ogni probabilità la stessa utilizzata per il test. Non c’è ancora certezza sulla scheda tecnica, tuttavia indiscrezioni parlano di 1.000 CV di potenza, velocità massima di 378 km/h e scatto 0-100 km/h coperto in 2,5 secondi. Per il momento non si hanno dettagli sui prezzi, in compenso l’auto può già essere preordinata (anche in Italia) sul sito web della Casa.