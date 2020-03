AUTOPILOT: IL SOFTWARE SI AGGIORNA

Sempre al lavoro per rendere il suo sistema di pilota automatico più sicuro ed efficiente, Tesla fa sapere di essere impegnata proprio ora nell'aggiornamento del suo Autopilot. Una nuova versione del software permetterà all'auto di arrestarsi automaticamente di fronte a un semaforo. A giudicare da un video comparso sul profilo Twitter di Out of Spec Motoring che mostra una Tesla Model 3 fermarsi autonomamente alla luce rossa, i lavori sembrano essere a buon punto.

IL VIDEO I principali aggiornamenti del software di Tesla prevedono l'integrazione di segnali di Stop e semafori nella visualizzazione sul display. Il nuovo sistema era già stato testato a dicembre, senza però ottenere gli esiti sperati. Ora, invece, sembra che ci siamo, tanto che la nuova release di Autopilot si trova attualmente al vaglio di un gruppo di proprietari per la fase beta. Qui sotto, la clip mostra il sistema in azione su una Tesla Model 3: rilevata la luce rossa, la vettura si ferma da sola. Verde, l'auto riparte.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

IL SISTEMA AGGIORNATO Questa nuova funzione di assistenza, studiata per facilitare la guida in città, faceva parte degli impegni futuri promessi dal pacchetto ''Full Self-Driving''. Potranno aggiungerlo (quando, ancora non è chiaro) alle dotazioni della loro Tesla i proprietari di veicoli con l'hardware Autopilot più recente, inoltre con pacchetto guida autonoma di Tesla da 7.000 dollari. Cioè un optional che promette, tra le nuove funzionalità in arrivo, sia il riconoscimento di semafori e segnali di Stop, sia la guida automatica nei percorsi urbani.

RESPONSABILITÀ L'Autopilot di Tesla finisce sempre nell'occhio del ciclone a causa di incidenti più o meno gravi. A sua parziale difesa, va ricordato come non sempre gli incidenti riguardino anomalie del sistema. Spesso è l'uso imporprio che ne fanno le persone, convinte di potersi distrarre alla guida, a generare situazioni pericolose: l'Autopilot, ricorda ancora una volta Tesla, è pur sempre un sistema ''semi-autonomo'', in cui l’intervento umano ha ancora un peso rilevante.