ELETTRICA DA RECORD Nella corsa all'elettrico c'è chi decide di... correre più velocemente. Si tratta della Lucid Air, la berlina elettrica più potente al mondo - ma anche l'auto più aerodinamica e l'elettrica più veloce a ricaricarsi - che lancia il guanto di sfida a Tesla Model S.

LA PIÙ POTENTE Lucid Air vanta, con la sua versione a doppio motore e trazione integrale, una potenza di circa 1.080 CV. Un valore che, sul 1/4 di miglio, le permette un tempo di 9,9 secondi, record tra le berline elettriche, persino meglio della Tesla Model S che nell'allestimento performance impiega 10,4 secondi. Lo 0-100 km/h sarebbe nell'ordine dei 2,5 secondi, la velocità massima di oltre 375 km/h. Prestazioni garantite da un coefficiente aerodinamico da record: appena 0,21.

RICARICA SUPER VELOCE In realtà Lucid Air è anche velocissima a ricaricarsi: sarebbe in grado di accumulare oltre 30 km al minuto, raggiungendo quasi 500 km di autonomia in soli 20 minuti. Un altro primato. Con una ricarica completa, Lucid Air percorre qualcosa come 830 km - grazie al pacco batteria da 113 kWh - , contro i circa 650 km della Tesla Model S.

INTERNI E TECNOLOGIA A bordo lo spazio è abbondante - come testimoniano le immagini nella gallery - e gli interni sono lussuosi e tecnologici, con l'ampio display curvo 5K da 34 pollici a dominare il cruscotto. Sotto le prese d'aria, un altro pannello touch retrattile che serve per controllare alcune funzioni dell'auto. Fiore all'occhiello anche la tecnologia a supporto del guidatore, col sistema Lucid DreamDrive che utilizza 32 sensori e garantisce la guida autonoma di livello 2 e 3.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Negli USA, Lucid Air entry level sarà proposta a partire dall'equivalente di circa 67.500 euro - arriverà nel 2022 -, l'Air Touring da 620 CV sarà a quota 80.000 euro - già per fine 2021 - mentre la Air Grand Touring da 800 CV, in vendita a 117.000 euro, sarà anch'essa disponibile a metà 2021. La Air Dream Edition, a tiratura limitata, sarà proposta all'equivalente di circa 142.000 euro: tre colorazioni, tra cui un esclusivo Eureka Gold, ruote da 21 pollici, interni a tema Santa Monica con pelle pieno fiore nappa e finiture in legno di eucalipto. Arriverà nella primavera del 2021.