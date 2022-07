Enyaq iV 80 FestEVal: Skoda UK fa del SUV elettrico un mini-camper

Una one off per sognare vacanze all'aria aperta in salsa green: foto, video e caratteristiche del SUV elettrico Skoda Enyaq iV 80 FestEVal

L'ultima creazione di Skoda UK strizza l'occhio agli amanti della vita all'aria aperta, che probabilmente più di altri sono sensibili all'esigenza di uno stile di vita più sostenibile. Ed ecco che il SUV elettrico Enyaq iV 80 (qui la nostra prova) diventa un micro camper nella variante one-of FestEVal, dotata di tutti i comfort grazie all'installazione di una tenda da tetto e del camper conversion kit Egoé Nest. Il box della Egoé si adatta perfettamente allo spazioso bagagliaio da 585 litri dell'Enyaq iV ed estraendo il suo elemento scorrevole vi mette a disposizione un fornello a gas integrato, un piano da cucina che fa anche da tavolo da pranzo e un ampio ripostiglio interno. C'è pure un lavello pieghevole, con rubinetto, doccino e riserva d'acqua, che può servire per lavare i piatti e cucinare o anche come doccia vera e propria.

la cucina in miniatura della Skoda Enyaq iV 80 FestEVal

QUATTRO POSTI LETTO Il design flessibile del box Egoé non costringe a rinunciare ai sedili posteriori, che rimangono perfettamente utilizzabili in viaggio, ma una volta raggiunta l'area del campeggio, gli schienali reclinati insieme con il camper conversion kit si trasformano in due dei quattro posti letto disponibili sulla Skoda Enyaq iV 80 FestEVal. La struttura del matrimoniale all'interno dell'abitacolo può essere montata in pochi minuti, appoggiata sui sedili posteriori ripiegati. I cuscini del materasso sopra il box Egoé offrono una comoda sistemazione per due adulti. Gli altri due posti letto sono nella tenda sul tetto, accessibile tramite la scala laterale: che viene riposta all'interno del box tenda quando questa è chiusa. La tenda stessa può essere montata e smontata in pochi minuti e ha un ventilatore a energia solare e una lampada integrati.

Skoda Enyaq iV 80 FestEVal, il modulo cucina si apre a cassetto

LE VIRTÙ DELLA ENYAQ L'integrazione del camper conversion kit con Skoda Enyaq dà vita a un interessantissimo micro camper dal comfort insospettabile. Basti pensare al wi-fi di bordo, che consente la condivisione della linea internet con otto diversi dispositivi, o alla possibilità di sfruttare il suo impianto audio per accompagnare la vita all'aria aperta. Inoltre climatizzazione e ricarica del veicolo (facile, se questo è collegato alle prese di corrente di un campeggio) possono essere gestite e programmate da remoto tramite l'app dedicata e il sistema Air Care di Skoda assicura che l'aria all'interno dell'abitacolo sia sempre purificata, nel caso i vostri vicini di tenda facciano cattivo uso del loro fornellino da campo... non si sa mai! Skoda Enyaq iV è un'auto elettrica con uno spazio interno ai vertici della categoria: da 585 a 1.710 litri di bagagliaio in 4,65 metri di lunghezza. L'autonomia può raggiungere i 541 km e la ricarica fino all'80% è possibile in 30 minuti quando si abbia a disposizione una presa in corrente continua a 135 kW.

Skoda Enyaq iV 80 FestEVal con la tenda da tetto chiusa

I PREZZI DEL FAI-DA-TE Trattandosi di una one-off, ossia un'auto da esposizione, Skoda Enyaq iV 80 FestEVal non ha un prezzo, ma tutti i componenti per realizzarla sono disponibili: e se per una Enyaq iV 80 - quella dall'autonomia maggiore - i prezzi partono da 48.400 euro, per il camper conversion kit Nestboard di Egoé (compatibile con un centinaio di modelli di tutte le marche) si spendono dai 2.666 ai 2.940 euro più IVA. A questi bisogna aggiungere il prezzo di una tenda da tetto: la Hussarde Duo di Egoé costa 2.458 euro più IVA. Vi ho dato un'idea per le vacanze?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/07/2022