Skoda Enyaq Coupé iV: elettrico sì, ma dal piglio sportivo

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, Skoda ha finalmente presentato in diretta streaming (che potete rivedere qui sotto) il nuovo Enyaq Coupé iV, versione sportiva del suo primo SUV elettrico, per la prima volta proposto anche nella variante ad alte prestazioni RS (da ''Rally Sport”). Andiamo a vederlo più da vicino.

Identico fino al montante centrale al modello con carrozzeria tradizionale, Enyaq Coupé cambia, e tanto, nel posteriore, con un tetto molto spiovente e una fiancata ancor più massiccia, messa in risalto dalle ruote enormi (con diametro da 19” a 21”), dal terzo montante di grandi dimensioni e dal portellone con un cenno di spoiler. L’aspetto muscolare dell’auto è accentuato dal cofano corto, dalla linea di cintura molto alta e dalle tante nervature che corrono lungo la fiancata.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale laterale dall'alto

DETTAGLI CHE CONTANO Enyaq Coupé iV si caratterizza rispetto al modello normale per le minigonne laterali nel colore della carrozzeria e per la presenza di serie, come su Tesla Model Y, dell’enorme tetto panoramico che corre dal parabrezza al lunotto: il più ampio dell’intera gamma Skoda. A LED i gruppi ottici anteriori e posteriori, di serie a matrice di LED anteriori per le versioni Sportline e RS. Disponibile su richiesta, come su Enyaq normale, la spettacolare calandra Crystal Face, con i listelli illuminati da ben 131 luci a LED.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: la Crystal Face di serie per la versione RS

LA SPORTIVA RS Come tutti gli altri modelli RS di Skoda, anche Enyaq Coupé RS presenta la caratteristica fascia rossa nel paraurti posteriore. A questa si aggiungono badge specifici in corrispondenza dei montanti anteriori, paraurti anteriore sportivo, elementi nero lucido (cornici dei finestrini, calotte degli specchietti) e la calandra Crystal Face di serie.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: la fascia rossa nel paraurti posteriore per la versione RS

DIMENSIONI Basato sulla piattaforma MEB per veicoli elettrici di Volkswagen (su cui sono realizzati i tre modelli ID. di Wolfsburg e Audi Q4 e-tron), Skoda Enyaq Coupé iV misura 4.653 mm x 1.879 mm x 1.622 mm. Il passo è di 2.765 mm. Le linee sportive migliorano l’aerodinamica, che ora vanta il coefficiente aerodinamico (cd) di 0,234, valore record che permette di migliorare ulteriormente l’autonomia complessiva. Il rendimento aerodinamico è assicurato anche dalle paratie nello spoiler anteriore che si aprono e si chiudono automaticamente. Le versioni Sportline e RS hanno l’assetto sportivo di serie, ribassato di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore, insieme allo sterzo progressivo.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale frontale

VEDI ANCHE

COLORI Oltre a quelli già disponibili per Enyaq normale, per la versione Coupé debuttano due nuove colorazioni: Arancio Sunset metallizzato e Grigio Graphite metallizzato, che sostituisce il Grigio Quarzo metallizzato. Il bellissimo colore Verde Mamba che vedete nelle fotografie di questo articolo è disponibile esclusivamente per la versione sportiva RS.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: l'abitacolo della versione normale

Gli interni di Enyaq Coupé iV sono gli stessi - pratici ed eleganti - della versione normale, personalizzabili con le dieci Design Selection disponibili: cambiano stile, colori e materiali, da quelli “seriosi” con combinazioni di grigio e nero a quelli più attenti al pianeta, con materiali realizzati utilizzando plastiche riciclate e pelli trattate in maniera green. La versione Sportline è dominata dal look total black degli interni, con rivestimenti in Tecnofibra Artvelours dei sedili sportivi con appoggiatesta integrati. La versione RS ha due Design Selection esclusive, con elementi che richiamano la fibra di carbonio su plancia e rivestimenti delle portiere, pedaliera in alluminio, sedili sportivi con logo RS cucito sui poggiatesta integrati.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: particolare dei sedili della versione RS

DI SERIE O A RICHIESTA Tutti i modelli montano il quadro strumenti digitale da 5,3 pollici e il grande touchscreen centrale da 13”, da cui controllare l’infotainment e le principali funzionalità dell’auto. Di serie il climatizzatore automatico bizona, il volante multifunzione in pelle e l’avviamento senza chiave. I modelli con batteria di maggiore capacità hanno anche il volante riscaldabile con palette per il recupero dell’energia in frenata.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: il badge sul volante della versione RS

DIECI PACCHETTI La dotazione di serie può essere arricchita con ben dieci pacchetti di optional (disponibili in versione base e Plus), che riguardano il comfort di bordo, la dinamica di guida, i sistemi di assistenza alla guida e l’infotainment.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: il bagagliaio con i sedili abbattuti

BAGAGLIAIO Le linee sportive dell’auto non incidono troppo sulla capacità di carico complessiva: il bagagliaio ha una capacità di 570 litri fino alla cappelliera, con il divano posteriore in uso (su Enyaq normale è di 585 litri). Il portellone elettrico - azionabile anche con il movimento del piede sotto il paraurti - è di serie per tutti i modelli.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: l'abitacolo della versione RS

Con Skoda Enyaq Coupé iV debutta la nuova versione - chiamata ME 3 - dell’infotainment della casa boema, che porta con sé aggiornamenti e all'impianto e all'head-up display, oltre a una gestione migliorata della batteria. Di serie la connessione internet, che permette - tra le varie cose - di controllare da remoto la batteria, la ricarica e la climatizzazione dell’abitacolo tramite l’app per smartphone. Per tutti anche Android Auto e Apple CarPlay wireless, mentre su richiesta è possibile avere la piastra di ricarica wireless per gli smartphone e l’impianto stereo Canton con 12 altoparlanti ed equalizzatore digitale.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: il badge RS

APP DA SCARICARE Come sugli altri modelli più recenti del gruppo Volkswagen, molte funzionalità dell’infotainment saranno disponibili solo previo download della app relativa, e pagamento della tariffa per utilizzarle, anche per un periodo di tempo limitato: tra queste la navigazione, colori aggiuntivi per le luci ambientali, il cruise control adattivo o gli abbaglianti automatici.



Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale di 3/4 anteriore

ADAS Disponibile su richiesta, come su Enyaq normale, l’head-up display con realtà aumentata, che proietta le informazioni per il conducente direttamente sul parabrezza, come se fossero sulla strada. A richiesta anche i fari a matrice di LED (di serie per gli allestimenti Sportline e RS), mentre sono di serie sette airbag, tra cui quello centrale tra i sedili anteriori; su richiesta solo quelli laterali per i sedili posteriori esterni. Optional anche il pacchetto Travel Assistant 2.5 per la guida assistita di secondo livello.

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale frontale

Come per la versione normale, Enyaq Coupé iV è disponibile a trazione e motore posteriori, oppure con trazione integrale e due motori elettrici, uno per asse, con potenze che vanno da 180 a 300 CV, e batterie con capacità lorde da 62 a 82 kWh. Ecco un rapido schema delle versioni disponibili.

Enyaq Coupé iV 60 Enyaq Coupé iV 80 Enyaq Coupé iV 80x Enyaq Coupé iV RS iV Potenza 180 CV 204 CV 265 CV 300 CV Coppia massima 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm Trazione Posteriore Posteriore Integrale Integrale Capacità batteria 62 kWh (58 kWh netti) 82 kWh (77 kWh netti) 82 kWh (77 kWh netti) 82 kWh (77 kWh netti) Autonomia 545 km (WLTP) Velocità massima 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h 0-100 km/h 6,5 secondi

RICARICA Le batterie accettano potenze in corrente alternata fino a 11 kW, che permettono di ricaricare gli accumulatori di maggiori dimensioni (da 82 kWh) in circa otto ore. Su richiesta è disponibile anche il cavo con la presa Shuko per la ricarica domestica a 2,3 kW, che in quel caso richiede circa 36 ore. Disponibile su richiesta il riscaldamento con pompa di calore, più efficiente dal punto di vista energetico (ne guadagna l’autonomia complessiva).

Nuovo Skoda Enyaq Coupé iV 2022: visuale di 3/4 posteriore

RICARICA VELOCE Tramite Powerpass, la soluzione di Skoda per le sue auto elettrificate, si può ricaricare in tutta Europa presso le migliaia di colonnine pubbliche convenzionate, tra cui la rete di ricarica rapida di Ionity (fino a 125 kW). Per il primo anno, i clienti avranno la tariffa Charge Faster (quella col canone più alto e i costi vivi più bassi) attiva gratuitamente. Leggi qui per scoprire i dettagli di costi e tariffe di Powerpass. In alternativa, Skoda mette a disposizione tre diverse wallbox per la ricarica domestica.

Al momento Skoda non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali del nuovo Enyaq Coupé iV. Prevedibile un leggero incremento rispetto al modello con carrozzeria tradizionale, che attacca il listino a 39.950 euro per la versione Enyaq iV 60. Aggiorneremo questa pagina non appena riceveremo i prezzi ufficiali da Skoda Italia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/01/2022