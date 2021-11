Skoda Enyaq, di serie andrà più veloce (la ricarica)

In attesa di vedere (e provare) la versione coupé dalle linee più sportiveggianti, il primo SUV elettrico di Skoda guadagna un importante upgrade in vista del nuovo anno: la ricarica in corrente continua, prima offerta solo come optional, diventa di serie su tutta la gamma.

Skoda Enyaq: la ricarica in corrente continua diventa di serie

UTILE Si tratta di un miglioramento importante, specialmente per chi percorre tanti km o conta di muoversi con l’auto elettrica anche per viaggi lunghi: la ricarica in corrente continua (DC) riduce sensibilmente infatti i tempi di ricarica, grazie a una maggior potenza istantanea, e consente tipicamente di accumulare nelle batterie un centinaio di km in una manciata di minuti.

POTENZE IN GIOCO La potenza di ricarica in corrente continua cambia a seconda della capacità della batteria delle quattro varianti a listino:

Enyaq iV 50 - motore 148 CV, batteria da 52 kWh: ricarica fino a 110 kW

- motore 148 CV, batteria da 52 kWh: ricarica fino a Enyaq iV 60 - motore 179 CV, batteria da 62 kWh: ricarica fino a 120 kW

- motore 179 CV, batteria da 62 kWh: ricarica fino a Enyaq iV 80 - motore 204 CV, batteria da 82 kWh: ricarica fino a 125 kW

- motore 204 CV, batteria da 82 kWh: ricarica fino a Enyaq iV 80x - motore 265 CV, batteria da 82 kWh: ricarica fino a 125 kW

Nel caso dei modelli 80 e 80x, per esempio, laddove la ricarica completa a una colonnina da 11 kW richiede circa 8 ore, a una colonnina da 125 kW bastano 38 minuti per passare dal 5% all’80% della capacità della batteria.

Skoda Enyaq: la ricarica in corrente continua diventa di serie anche per la versione coupé



ANCHE PER LA COUPÈ La stessa dotazione tecnica sarà di serie anche per il prossimo Enyaq Coupé, che arriverà il prossimo anno nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x, con un’autonomia massima (non ancora omologata) di oltre 535 km per la batteria più capiente, un risultato reso possibile dal miglior coefficiente aerodinamico dell’auto.

AUMENTERÀ IN FUTURO?Skoda Enyaq, come molte delle vetture connesse di oggi, accetta aggiornamenti software over-the-air, ossia scaricati da internet senza necessità di recarsi in officina, esattamente come già accade per gli smartphone. Tra i prossimi update potrebbero arrivare nuove funzionalità per l’infotainment, migliori parametri di funzionamento degli ADAS, ma anche un aumento della capacità di carica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/11/2021