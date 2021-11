Novità auto

L’abbiamo vista online, abbiamo seguito il suo debutto, e l’abbiamo anche provata. Finalmente è giunto il momento anche per i potenziali clienti interessati di poter vedere e toccare con mano la nuova Skoda Fabia 2021, la piccola grande boema, giunta ormai alla quarta generazione.

PORTE APERTE Per poterla vedere da vicino Skoda ha organizzato un weekend di porte aperte per il fine settimana del 20/21 novembre, presso tutta la rete delle concessionarie italiane.

Nuova Skoda Fabia 2021: al debutto nelle concessionarie

COME CAMBIA Per saperne di più su nuova Fabia vi consigliamo di andarvi a rileggere (e rivedere!) la prova del nostro buon Lorenzo. In sintesi, dietro la nuova linea più moderna e attuale, e sotto le maggiori dimensioni (ben 11 cm in più di lunghezza), la piccola boema nasconde una grande abitabilità, un capiente bagagliaio da 380 litri (lo stesso valore della più grande Volkswagen Golf), che diventano 1.190 litri abbattendo gli schienali del divano posteriore. Tanta la tecnologia a bordo, dal cruscotto digitale agli aiuti alla guida, un grande schermo centrale per l’infotainment e naturalmente numerosissime le soluzioni “Simply Clever” per facilitare la vita a bordo, dalle reti per i bagagli alla presa Usb dietro lo specchio retrovisore interno, dai cassettini smontabili al portaombrelli nella portiera.

Nuova Skoda Fabia 2021: i nuovi interni

MOTORI Per un’auto concreta e che bada al sodo, i motori puntano all’affidabilità e ai bassi costi di esercizio: al lancio Skoda Fabia è disponibile con motorizzazioni benzina a tre cilindri, sia in versione aspirata sia turbocompressa, con potenze che vanno da 65 CV a 110 CV. Le due le motorizzazioni MPI (aspirate) da 65 CV e 80 CV possono essere guidate anche dai neopatentati.

Nuova Skoda Fabia 2021: bagagliaio al top del segmento

I PREZZI E LE OFFERTE Come da listino prezzi comunicato qualche settimana fa, Skoda Fabia parte da 16.900 euro per la versione 1.0 MPI EVO 65 CV Ambition. In fase di lancio, Skoda Fabia può essere acquista anche con rate da 129 euro/mese con la formula di acquisto Clever Value a valore futuro garantito (TAN 3,99 % - TAEG 5,56%).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/11/2021