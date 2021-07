WELCOME PARTY Ha fretta di scendere in campo, è in smania di mostrare il suo valore, consapevole dei suoi progressi a tutto tondo. In attesa del lancio ufficiale, Skoda Fabia di quarta generazione è ora disponibile per gli ordini in concessionaria. Consegne a partire da ottobre 2021: nel frattempo, ecco listino prezzi (offerte incluse) e specifiche allestimenti.

Completamente riprogettata da zero sull’avanzata piattaforma MQB-A0 del Gruppo VW, tutta nuova sia come design, sia come dimensioni (4 metri e 11) e soluzioni interne (vedi il nuovo display centrale di infotainment), nuova Fabia è proposta al lancio in Italia con 4 motorizzazioni a benzina, tutte appartenenti alla nuova generazione EVO, capace di ridurre consumi ed emissioni ottimizzando l’efficienza complessiva. Alla base dell’offerta il tre cilindri 1.0 MPI aspirato, disponibile nelle potenze di 65 CV e 80 CV con cambio manuale a 5 rapporti. Il 1.0 TSI sovralimentato è invece proposto nelle potenze di 95 CV e 110 CV, quest’ultimo anche in abbinamento al cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti.

Fabia in vendita in Italia nelle versioni Ambition e Style, con un equipaggiamento particolarmente ricco e curato anche nella variante di ingresso. La dotazione Ambition comprende, tra gli altri, 6 airbag, Lane Assistant per il mantenimento corsia, Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni, gruppi ottici anteriori in tecnologia LED, cruise control, chiamata automatica di emergenza e service proattivo. Sempre di serie sono il climatizzatore, i sensori di parcheggio posteriori, i protocolli Apple Car Play e Android Auto e la radio Bolero con display da 8”, bluetooth, ricezione DAB+ e due prese USB-C. Nuova Fabia Style aggiunge di serie il climatizzatore automatico bi-zona, l’avviamento senza chiave, lo specchietto retrovisore schermabile automaticamente, i cerchi da 16”, l’apprezzata carrozzeria bi-colore con tetto, montante anteriore e spoiler posteriore in colore di contrasto, l’illuminazione interna a LED e i fari antinebbia.

Il listino parte dai 16.900 euro di Fabia 1.0 MPI 65 CV Ambition, che diventano 17.600 euro per il 1.0 MPI 80 CV. Fabia 1.0 TSI 95 CV Ambition è proposta a partire da 18.300 euro, che diventano 19.000 euro per il 1.0 TSI 110 CV Ambition. Le versioni Style sono proposte con un sovrapprezzo di 1.500 euro, mentre il cambio automatico DSG a 7 rapporti, disponibile per la sola motorizzazione da 110 CV, costa 1.600 euro.

Al lancio, gratis su Ambition il Comfort Ambition pack (2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori, alzacristalli elettrici posteriori, bocchette d'areazione posteriori, bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro, ugelli lavavetro anteriori riscaldabili, Škoda Connect servizi di Accesso Remoto per 1 anno). Sulla Style, invece, proposti senza sovrapprezzo i gruppi ottici anteriori bi-LED.