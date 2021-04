SEGNATE SULL’AGENDA, PLEASE Abbiamo finalmente una data: la quarta generazione della piccola Skoda Fabia sarà presentata ufficialmente il prossimo 4 maggio, alle ore 19:00, in diretta mondiale. Il live streaming sarà trasmesso sui canali social della casa boema, sul sito www.skoda-storyboard.com e per l’Italia su skoda-auto.it (la pagina non è ancora attiva)

PADIGLIONE VIRTUALE A fare da spettacolare sfondo all’anteprima ci sarà il Centro DOX per l'arte contemporanea di Praga, che per l’occasione è stato trasformato in un mondo virtuale da esplorare, e dove scoprire tutti i dettagli sulla nuova Fabia, e sulla lunga storia di questa utilitaria. La web app si trova all’indirizzo fabia-skoda-virtual-event.web.app, ed è già attiva: al momento offre un breve tutorial su come utilizzarla. Una volta conclusa la presentazione sarà possibile visualizzare il modello dell’auto in 3D e osservarlo a 360°, e perfino “incontrare” il CEO di Skoda Thomas Schäfer.

L’AUTO Della nuova Fabia sappiamo ormai quasi tutto: abbiamo visto la carrozzeria coperta dalle camuffature, il disegno dei gruppi ottici e abbiamo osservato con la lente di ingrandimento anche l’unico bozzetto pubblicato da Skoda sui suoi nuovi interni, trovando analogie con la nuova Volkswagen Polo e con il restyling di Seat Ibiza. La piattaforma su cui è basata è la stessa delle altre piccole del gruppo Volkswagen, ossia la MQB-A0. Non rimane davvero altro che sintonizzarsi su Motorbox martedì prossimo alle 19!