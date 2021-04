INGRANA LA QUARTA A poche ore dalla presentazione del facelift di Volkswagen Polo arrivano nuove anticipazioni sulla quarta generazione di Skoda Fabia, la prossima auto del gruppo basata sulla piattaforma MQB A0 dedicata ai suoi modelli più piccoli. Secondo modello della casa ceca più venduto dopo Octavia, dal suo debutto nel 1999 la piccola Fabia (disponibile nella prima generazione anche in versione station wagon) è stata prodotta in totale quasi cinque milioni di unità.

PIÙ MUSCOLARE Skoda ha pubblicato oggi i primi bozzetti ufficiali che, insieme alle immagini dei prototipi camuffati distribuite qualche settimana fa, anticipano lo stile della nuova piccola boema. L’impatto è sicuramente più dinamico e aggressivo del modello precedente, accentuato in particolar modo dal disegno dei gruppi ottici anteriori (che, come quelli posteriori, saranno Full LED di serie su tutti i modelli).

SI CHIUDE PER IL VENTO Molto più grande la prominente calandra, in linea con gli ultimi modelli Skoda, con una cornice cromata e nervature verticali nero lucido. Inedita la firma luminosa a L che si estende fino alla griglia. La presa d’aria inferiore nel paraurti anteriore è controllata elettronicamente per chiudersi quando aumenta la velocità dell’auto. L’aerodinamica è stata molto curata anche nel disegno degli specchietti retrovisori, e sottolineata dallo spoiler posteriore allungato alla fine del tetto.

LE DIMENSIONI Nuova Fabia sarà più lunga di 11 cm e quasi 5 cm più larga del modello che va a sostituire, a tutto vantaggio dello spazio in abitacolo e nel bagagliaio, che stando a Skoda dovrebbe guadagnare una cinquantina di litri di spazio utile in più: dai 330/1.150 litri attuali si dovrebbe passare a un ben più generoso vano di 380/1200 litri.

APPUNTAMENTO A MAGGIO Ancora qualche settimana di pazienza, e Skoda svelerà la nuova Fabia in anteprima mondiale, nel corso di una diretta streaming che non mancheremo di seguire, e di cui condivideremo con voi i dettagli.