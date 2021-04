UN NOME IMPORTANTE A quattro anni dal lancio, Skoda Kodiaq si rinnova con un restyling che ne aggiorna stile e contenuti. Il SUV 7 posti della Freccia Alata dispone ora degli innovativi fari full-LED Matrix (a partire dall’allestimento Ambition), di un frontale riprogettato e dal look più massiccio, inoltre di una serie di soluzioni in abitacolo che ne riaffermano il carattere da tuttofare (qui il link per rivedere la presentazione digitale). Un SUV possente la cui grinta si declina negli allestimenti Active, Ambition e Style, oltre che nelle varianti L&K, Sportline e Kodaiq RS (a sua volta oggetto di una rivoluzione concettuale). Passiamo Kodiaq 2021 ai raggi X.

Skoda Kodiaq MY 2021, con il suo cofano rialzato e la griglia ridisegnata con i classici listelli verticali, trasmette fin da subito una sensazione di robustezza e solidità ancora maggiore. Il SUV ceco è ora dotato di fari LED di serie e per la prima volta, come anticipato, può essere equipaggiato con fari full-LED Matrix. I nuovi cerchi in lega da 17 fino a 20 pollici enfatizzano ulteriormente l'aspetto grintoso dell'auto, migliorando altresì la resistenza al moto. I paraurti ben sagomati, il piccolo spoiler posteriore nero lucido e le alette ai lati del lunotto posteriore riducono poi le turbolenze aerodinamiche durante la marcia. La grintosa Kodiaq RS, posta al vertice della gamma, guadagna invece un kit estetico ad-hoc che ne esalta l’anima sportiva grazie anche al bumper anteriore con conformazione specifica e ai cerchi da 20 pollici Sagitarius.

SUV FORZA 7 Tra i punti di forza di Kodiaq restano le dimensioni, quindi lo spazio a bordo: con a una lunghezza complessiva di 4,70 metri, Kodiaq sempre in grado di accogliere fino a sette passeggeri o di garantire, con sedili posteriori reclinati, un volume di carico massimo di 2.065 litri.

Proprio nuova Kodiaq RS è forse la versione più interessante, in quanto ora provvista del nuovo 2.0 TSI turbo benzina da 245 CV appartenente all’ultima generazione di propulsori EVO Volkswagen, un’unità più leggera di oltre 60 kg e più potente di 5 CV rispetto al 2.0 TDI bi-turbodiesel montato sulla “vecchia” Kodiaq RS (qui la prova di Kodiaq RS 2019). La trasmissione conta sul classico cambio doppia frizione DSG a 7 velocità, alleggerito di 5,2 kg. Completano l’offerta il 1.5 TSI da 150 CV (con disattivazione programmata dei cilindri ACT) e cambio manuale 6 marce, il 2.0 TSI da 190 CV (AWD), nonché il 2.0 TDI da 150 CV (RWD o AWD) e 200 CV (solo AWD) - anch’essi appartenenti alla più recente EVO Generation del Gruppo.

Rinnovati anche gli interni, con l’abitacolo che conta ora su strisce decorative dedicate, cuciture a contrasto grigie e luci ambient LED con dodici diversi colori. Per la prima volta, fra le opzioni ci sono anche i sedili ergonomici in pelle traforata con regolazione elettrica delle sedute, funzione massaggio e climatizzazione automatica. Per le versioni Ambition e Style sono disponibili su richiesta i sedili Eco, con rivestimenti di alta qualità in materiali eco-sostenibili.

Il Virtual Cockpit con un display da 10,25 pollici e quattro diversi layout selezionabili è di serie su RS e L&K. Il sistema di infotainment Bolero e il sistema di navigazione Amundsen, entrambi con assistente vocale Laura, sfruttano invece un touchscreen da 8 pollici (di serie) - che raggiunge su richiesta i 9,2 pollici in versione Columbus. Gli aggiornamenti delle mappe e del software di bordo avvengono “over the air” e come optional c’è pure il Phone Box, che ricarica gli smartphone per induzione. Skoda Kodiaq 2021 arriverà in Italia a partire da luglio 2021, prezzi ancora non comunicati.