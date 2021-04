CIAK, AZIONE Non è un trasloco da una piattaforma a un'altra, non ancora. Skoda Kodiaq 2021 resta sempre incernierato alla medesima colonna vertebrale, tuttavia l'aggiornamento del SUV 7 posti Skoda si preannuncia assai massiccio. Dagli esterni all'abitacolo, passando inevitabilmente per la gamma propulsori. Lasciamo allora a Kodiaq stessa la parola: per ascoltarla, appuntamento qui, su questa pagina, stamattina martedì 13 aprile alle ore 10 in punto. Clicca Play qui sotto e segui insieme a noi il live streaming, via YouTube, della cerimonia della world premiere di Skoda Kodiaq ''release 1.2'' (in gallery, l'ultimo video teaser). Qualche anticipazione?

HYBRID WAY Elaborando le foto spia raccolte negli ultimi mesi, oltre agli schizzi diffusi ad arte dal marchio boemo, già sappiamo come nuova Kodiaq adotti un frontale più moderno (nuovi calandra, paraurti, gruppi ottici), un equipaggiamento tecnologico in linea coi tempi che corrono (nuovo infotainment, nuovi sistemi di assistenza alla guida), senza dubbio infine anche un'offerta motori che per la prima volta accoglie l'ibrido. A ricevere la scossa elettrica, sia il 1.5 TSI turbo benzina, sia - con buone probabilità - anche il diesel 2.0 TDI, destinati entrambi a trasformarsi in unità mild hybrid. Non è escluso, successivamente, l'ingresso a listino anche di una Kodiaq ibrida plug-in. L'anteprima virtuale mosterà anche gli allestimenti speciali SportLine, L&K, soprattutto nuova Kodiaq RS. Nel frattempo, a lei la scena.