CINQUE ANNI Il debutto di Skoda nel mondo dei SUV è avvenuto nel 2016 con la prima generazione di Skoda Kodiaq, seguito in bell’ordine da Karoq e Kamiq, che verranno presto raggiunti dall’elettrico Enyaq (le prime consegne dovrebbero avvenire nelle prossime settimane). Dopo quasi cinque anni, insomma, anche per il capostipite della famiglia dei SUV boemi è giunto il momento di un ritocchino.

COME CAMBIA FUORI Come anticipato dai bozzetti pubblicati oggi da Skoda (un po’ diversi dalle foto spia scattate non più tardi di un paio di mesi fa), le principali novità riguardano il frontale, che riprende tutti i dettami stilistici degli ultimi modelli della casa: la grossa e prominente calandra esagonale, e i paraurti sportivi con i contorni esterni delle prese d’aria - di maggiori dimensioni - a forma di L rovesciata con finiture in alluminio. Cambia la forma dei gruppi ottici, che rimangono sviluppati su due livelli come nel primo modello. Diverso anche il disegno dei fanali posteriori, sempre affusolati verso il centro vettura, ma dai tagli più netti.

LE NOVITÀ ALL’INTERNO Come l’attuale, anche il nuovo Kodiaq sarà disponibile in versione a sette posti, e cambierà soprattutto per quanto riguarda la dotazione tecnologica. Del resto, i passi compiuti in questi anni sono stati tanti, ed è fondamentale non restare indietro: in attesa di informazioni ufficiali possiamo facilmente prevedere il debutto di un cruscotto digitale più veloce, di uno schermo per l’infotainment più ampio, magari a sbalzo, e di tanti sistemi di assistenza alla guida.

QUALI MOTORI? Aspettiamo che sia Skoda a dircelo, naturalmente, ma anche qui non è difficile fare previsioni: arriveranno le motorizzazioni mild-hybrid, verrà drasticamente ridotto il numero di modelli a gasolio, e potrebbe persino trovare spazio in gamma una variante plug-in ricaricabile, magari con le nuove batterie di Audi Q5.

QUANDO LO VEDREMO La presentazione mondiale del nuovo Skoda Kodiaq restyling è prevista per il prossimo 13 aprile. Rimanete sintonizzati su queste frequenze per seguirla e non perdervi le novità del grosso SUV Skoda.