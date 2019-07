Autore:

Lorenzo Centenari

TOURNÉE ESTIVA Luglio, stagione di saldi e non solo nei negozi di abbigliamento. Anche le vetrine dei concessionari si colorano di slogan invitanti: "Skoda Summer Suv" il tag che popola gli autosaloni del marchio ceco, quest'estate in vena di regali. Sugli esemplari di Skoda Karoq e Skoda Kodiaq in pronta consegna, il Costruttore riconosce uno sconto rispettivamente fino a 5.000 euro e 6.500 euro. In omaggio anche il pacchetto di manutenzione ordinaria per 4 anni o 60.000 km. Metti che ti piace Kodiaq, e senti che è il momento per concludere l'affare. Che dici, prendiamo il listino e lo passiamo ai raggi X?

PIACERE, KAROQ Breve identikit dell'auto, uno sport utility di dimensioni medio-piccole (438 cm di lunghezza) che fino a quando Skoda non metterà in vendita la nuova Kamiq, il terzo Suv a raggiungere la compagnia, resta al momento il prodotto a guida alta più piccino dell'offerta della Freccia Alata. Compatto, ma non per questo allergico al trasporto cose o persone: su Karoq viaggiano tranquillamente anche cinque persone con bagagli al seguito. La capacità di carico oscilla dai 479 litri di minima ai 1.810 litri in configurazione "cargo" con divano posteriore decapitato. Famigliole in partenza per il mare, Karoq vi aspetta.

MOTORI A chi ha intenzione di sottoporlo a un impiego prevalentemente urbano, Skoda Karoq si propone in formato 3 cilindri 1.0 TSI turbo benzina 115 cv, qualche vibrazione ai minimi ma piacere di guida assicurato (e consumi trascurabili), oppure nell'ancor più brillante step del 4 cilindri 1.5 TSI 150 cv, funzionamento più regolare e allungo ancor più sportivo. Il vostro corridoio di casa è l'autostrada? La risposta è Karoq turbodiesel: più parsimonioso il 1.6 TDI 115 cv, più solido e adatto alle lunghe distanze e ai viaggi a pieno carico il 2.0 TDI, potenze di 150 cv o 190 cv.

TRASMISSIONE Skoda Karoq 1.0 TSI può essere associato esclusivamente al cambio manuale a 6 marce, mentre il maggiore 1.5 TSI è a sua volta legato indissolubilmente alla trasmissione automatica DSG doppia frizione a 7 rapporti. La possibilità di scelta è solo sui motori diesel, alternativamente manuali o automatici (tranne il 2.0 TDI 190 cv, solo con DSG). Quasi obbligatoria la trazione anteriore: vista la scarsa domanda di pubblico, trazione integrale 4x4 disponibile infine solo su Karoq 2.0 TDI.

ALLESTIMENTI/1 Articolato su cinque livelli, su Karoq il programma di equipaggiamenti offre sin dal primo step (Ambition) cerchi in lega da 17 pollici, luci diurne e fari posteriori a LED, clima bizona, radio Bolero con display da 8 pollici, Bluetooth, USB, connettività Apple CarPlay, slot per scheda SD e comandi vocali, e per quanto riguarda la sicurezza, rinoscimento stanchezza conducente, frenata automatica con riconoscimento pedoni, cruise control e sensori di parcheggio con funzione frenante anti-sboccio. La Executive (+1.920 euro) aggiunge fari full LED, software di navigazione Amundsen e telecamera posteriore, la Style (altri 1.240 euro) i mancorrenti al tetto color argento, i cerchi in lega da 18 pollici e interni più curati.

ALLESTIMENTI/2 Si arriva così alle versioni "speciali". Skoda Karoq Scout (+4.100 euro rispetto alla Ambition) significa soprattutto look offroad grazie ai differenti paraurti anteriore e posteriore (componenti argentate), protezione antipietrisco per il sottoscocca, e in chiave comfort, sedili riscaldabili e funzione di ingresso e avviamento senza chiave Keyless. Come suggerisce il nome, Karoq SportLine (sempre 4.100 euro) si disinteressa del fuoristrada e punta tutto su un design più "corsaiolo": inserti in carbon look, sedili sportivi, vetri posteriori oscurati, volante a 3 razze in pelle traforata. Sconsigliato a chi è amante dell'anonimato.

PREZZI Al netto delle promozioni, Skoda Karoq a benzina a partire da 24.800 euro (1.0 TSI Ambition), Karoq diesel da 27.400 euro (1.6 TDI Ambition). Per il cambio DSG, la soglia di partenza è il 1.5 TSI: da 27.850 euro. Per la trazione integrale, Karoq 2.0 TDI 4x4 DSG: da 32.950 euro. La forbice è ampia, c'è un modello per un'ampia gamma di esigenze. E lasciarsi scappare i vantaggi dello Skoda Summer Suv, sarebbe un peccato.