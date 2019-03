Autore:

Matteo Gallucci

NEW ENTRY La gamma SUV di Skoda si arricchisce di un nuovo motore: il 2.0 litri turbo benzina a quattro cilindri che eroga 187 CV. Per ora è disponibile nel mercato inglese con prezzi che partono da £ 31.820 (36.893 euro) per Karoq e £ 34.120 (39.559 euro) per Kodiaq.

2L KAROQ La nuova unità TSI da 2.0 litri di Skoda produce 187 CV e 320 Nm di coppia e viene abbinata solo al un cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale il tutto rigorosamente di serie. La scheda tecnica fornita dagli inglesi ci regala dei dati decisamente interessanti per Karoq: scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi netti e velocità massima di 210 km/h.

2L KODIAQ Anche per Kodiaq il cambio automatico e la trazione integrale sono di serie con il medesimo motore. A causa del maggior peso le prestazioni nello 0-100 km/h salgono a 7,7 secondi mentre perde poco in termini di velocità di punta raggiungendo i 209 km/h.

ALLESTIMENTI Il nuovo motore è disponibile per Karoq solo in allestimento Sportline. Scegliendo Kodiaq, invece, si potrà scegliere tra diversi allestimenti: SE L, Scout, Sportline, L&K pure in variante a 7 posti.