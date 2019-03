Autore:

Giulia Fermani

PIANI DI ELETTRIFICAZIONE Skoda ha annunciato di avere in rampa di lancio 30 nuovi modelli, tutti in uscita entro il 2023. Di questi, almeno 10 saranno elettrici e continueranno la strategia di elettrificazione iniziata con il lancio dell'ibrido plug-in Superb e della city car elettrica Citigo.

IL FUTURO (SI FA PIU) PROSSIMO Anno da record per Skoda il 2018, che si è concluso con 1.253.700 veicoli venduti (il 4,4% in più rispetto al 2017). Questo successo ha anticipato di un paio d'anni le previsioni che volevano dieci modelli elettrificati nella gamma Skoda (sei ibridi plug-in e quattro elettrici) entro il 2025 portando il ternine al più vicino 2023. Tra le future previsioni di Skoda c'è anche quella di rendere tutti i suoi impianti di produzione cechi a zero emissioni di CO2 nella seconda metà del prossimo decennio. Impegno green sugellato dall'utilizzo, su nuova Skoda Scala, di materiali riutilizzabili o riciclabili all'85%.