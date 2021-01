A NUDO Dopo avervi mostrato questa estate Skoda Kodiaq 2021 camuffato in video, oggi torniamo a parlare del D-SUV boemo che, nel frattempo, è uscito allo scoperto. Le foto spia di oggi, infatti, ci presentano Kodiaq praticamente senza veli, come mamma Skoda l'ha fatto. Scopriamo in cosa consiste il facelift.

COME CAMBIA Il grande SUV dell'Azienda ceca (qui trovate la nostra prova su strada), venuto alla luce nel settembre 2016, si rifà il trucco. Le modifiche agli esterni sono abbastanza visibili: davanti cambiano il paraurti e la griglia 3D, ma anche i fari, che presentano un nuovo design, mentre le luci di marcia diurna sono state aggiornate. Al posteriore si intravede qualche ritocco ai fanali e al paraurti.

COSA ASPETTARSI In attesa di conferme ufficiali, appare abbastanza chiaro che Kodiaq 2021 si aggiornerà anche nell'abitacolo, dove sono attesi nuovi rivestimenti e una connettività aggiornata agli standard odierni. Se tutto fila liscio non dovremo attendere poi molto per scoprire tutte le novità: la presentazione del SUV 7 posti è attesa per il prossimo marzo.