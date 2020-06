AGGIORNAMENTO IN ARRIVO Con i prossimi aggiornamenti dell’ammiraglia Superb e dei due SUV Karoq e Kodiaq, previsti per la fine di quest’anno, Skoda introdurrà anche un nuovo sistema di intrattenimento a bordo, basato sulla terza generazione di MIB, la piattaforma modulare di Volkswagen per l’infotainment. Ecco le novità in arrivo.

LAURA PARLA ITALIANO La principale novità riguarda l’arrivo dell’assistente vocale Laura, in grado di comprendere ordini in linguaggio naturale; l’ultima versione di Laura capisce quindici lingue, tra cui l’italiano. La tecnologia SmartLink sarà ora di serie, e permetterà il supporto per Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink, con app specifiche per notiziari e meteo. Gli impianti Bolero e Amundsen hanno uno schermo touch da 8 pollici, che diventano 9.2 per la versione top di gamma Columbus.

SEMPRE ONLINE Il nuovo impianto di infotainment contiene una SIM che garantisce una connessione continua a internet, cosa che permette gli aggiornamenti over-the-air di mappe e software, ma anche l’utilizzo di funzionalità online come la radio internet. Il traffico dati di questo dispositivo è coperto da Skoda.

AUTO SU MISURA Il nuovo infotainment di Skoda permette anche di impostare e salvare online i parametri di personalizzazione della macchina, e di trasferirle a un’altra vettura Skoda, ad esempio in caso di nuovo acquisto o di uso di vetture aziendali. Il sistema memorizza dati come le stazioni radio preferite o le impostazioni del suono degli altoparlanti, la posizione degli specchietti e i parametri del cruscotto virtuale.

UNA NUOVA PRESA USB La tradizionale presa USB-A viene rimpiazzata dalla più recente (e veloce) USB-C, con la possibilità di installarne una anche nel tetto, sopra lo specchietto retrovisore, utile per alimentare dispositivi come le dashcam, senza fastidiosi fili che attraversano il parabrezza.