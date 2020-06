SOTTO LO STESSO NOME La casa boema si prepara al debutto del suo primo SUV elettrico: basato sulla piattaforma modulare MEB, concepita espressamente per i veicoli a zero emissioni, Skoda Enyaq si basa sul concept Vision iV presentato a inizio anno, e entrerà in commercio nel 2021. Entro l’anno successivo Skoda dovrebbe portare sul mercato almeno una decina di modelli elettrificati, radunati sotto la dicitura iV (quella usata per la Octavia plug-in, per intenderci).

UN NOME IRLANDESE Il nome Enyaq nasce dalla fusione dell’islandese Enya, che significa “sorgente di vita”, e la Q che chiude tutti i nomi dei SUV di Skoda (Kamiq, Karoq e Kodiaq). Manco a dirlo, la E iniziale sottolinea la vocazione puramente elettrica dell’auto. Le immagini del prototipo pizzicato nei pressi del quartier generale dell'azienda ceca, in quel di Mlada Boleslav, mostra la versione con carrozzeria a cinque porte coperta da pesanti camuffature, anche sui finestrini, ma che non nascondono le similitudini con il prototipo Vision iV.

SUV (ANCHE COUPÉ) Disponibile in due varianti di carrozzeria, cinque porte e coupé crossover, Skoda Enyaq verrà commercializzato in cinque varianti di potenza, trazione posteriore e integrale, e tre diversi tagli di batteria, come abbiamo raccontato in dettaglio qualche settimana fa. Il modello più potente, l’Enyaq vRS, con la sua potenza di 306 CV, andrà da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, raggiungerà la velocità massima di 180 km/h e potrà vantare un’autonomia di 500 km grazie al pacco batterie da 82 kWh. In modalità fast charge sarà possibile accumulare l’80% della carica in mezz’ora.

DENTRO SI RIFÀ IL LOOK Cambiano radicamente gli interni, anche se non sono visibili in queste immagini, che si distaccano dalle linee sobrie e razionali degli altri modelli Skoda, con un look minimalista, un cruscotto su più livelli e un grande schermo centrale da cui gestire le principali funzioni dell’auto. Assente il tunnel della trasmissione, che ha permesso di aumentare lo spazio utile a bordo, e ricavare un comparto dove ricaricare (senza fili) due smartphone.

PREZZO Non ci sono notizie ufficiali in merito al prezzo di listino di Skoda Enyaq, che dovrebbe avvicinarsi a quello di una Kodiaq (con la quale condivide le dimensioni) di allestimento alto, e quindi attaccare intorno ai 34.000 euro per la versione meno potente e con le batterie di minore capienza.