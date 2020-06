TUTTO È COMINCIATO DALLE BICI Nel 2020 la casa boema Skoda festeggia ben 125 anni di vita, ma forse non tutti sanno che l’azienda è nata, nel 1895, come produttore di biciclette. È stato solo dieci anni più tardi, nel 1905, che i due fondatori Václav Laurin e Václav Klement hanno cominciato a intravedere il potenziale delle automobili.

PARTNER DEL TOUR DE FRANCE Il legame con la bicicletta non si è però mai spezzato, e da anni Skoda è partner dei più importanti eventi ciclistici come il Tour de France, con cui continua la collaborazione anche nel 2020 come Partner Ufficiale, che prevede - tra le altre - la fornitura delle auto alla direzione gara, all’organizzazione e a molti dei team impegnati nella corsa per la maglia gialla.

UN CATALOGO RICCO In questo periodo così particolare, con la pandemia di coronavirus di cui si comincia a intravedere (forse) la conclusione, l’attenzione di molti (anche delle case automobilistiche) è sempre più rivolta al mondo delle due ruote, anche a pedalata assistita, come possibile alternativa all’uso dell’automobile negli spostamenti quotidiani, in particolare per andare a lavorare. Non è un caso che siano stati approvati gli incentivi per l'acquisto di una bicicletta nuova. Il nuovo catalogo di Skoda conta ormai diciassette modelli, adatti alle più disparate necessità, da chi cerca bici per l’off-road impegnativo o un modello più performante da lanciare su strada, passando per modelli da bambini e city bike muscolari o a pedalata assistita.

MTB E CROSSOVER I modelli EMTB full e EMTB sono mountain bike elettriche, le prime con sospensioni sia anteriore che posteriore. Tutt’e due utilizzano il sistema Shimano Steps E7000 con motore da 250 W e coppia massima di 60 Nm, accoppiato alla batteria Steps BT-E8010 da 504Wh. Per chi cerca avventure un po’ meno impegnative, senza però rinunciare all’aiuto dato dalla pedalata assistita, può rivolgere lo sguardo ai modelli crossover E-Bike ed E-Bike Lady.

SENZA MOTORE Per chi cerca modelli esclusivamente muscolari, invece, la gamma Skoda offre modelli per bambini Kid16, Kid20 e Kid24 con i diametri di ruota indicati nel nome del prodotto. Visto il legame con le competizioni ciclistiche, non mancano modelli specifici per la strada, tra cui spicca il top di gamma Road Elite, con telaio in fibra di carbonio, componenti Shimano ULTEGRA-R8000 e cerchi DT Swiss con pneumatici tubeless. Peso di soli 7,9 kg. Tre i modelli di mountain bike tradizionali, MTB 29 Full (telaio in carbonio, cambio SRAM Eagle e sospensioni DT Swiss da 100 mm), MTB 29 e MTB Lady. da ultimo, ci sono le bici da città dal look smaliziato e retrò, che richiama le primissime biciclette prodotte da Skoda, e che comprende i modelli Voiturette, City e City Lady, con cambio Shimano a 7 rapporti. Per chi deve affrontare l’ultimo chilometro in città esiste anche il modello StretchGo pieghevole da riporre nel bagagliaio dell’auto.

DOVE COMPRARLE Per maggiori informazioni e prezzi sui diversi modelli di biciclette di Skoda, ci si può rivolgere alle concessionarie della casa boema, e dare un’occhiata al sito welovecycling.com, dove sono raccolte storie, video e speciali sul mondo delle due ruote.