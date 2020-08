NOVITÀ PER IL SUV 7 POSTI Anche per la Skoda Kodiaq è arrivato il momento di un bel maquillage di metà carriera dopo il suo debutto nel settembre del 2016. Il video che vi mostriamo (lo trovate in gallery) ci fa scorgere da vicino come cambierà il SUV a 7 posti della Casa boema. Il livello di mimetizzazione è ancora piuttosto elevato, ma gli adesivi stesi su anteriore e posteriore confermano che quelle saranno le zone più interessate dal facelift. Per adesso è presto fare ipotesi sul design definitivo, ma le immagini ci danno i primi indizi. Di profilo, si scorgono le stesse proporzioni, con il volume della cabina molto ampio e il tetto bello teso dall’anteriore al posteriore.

MODIFICHE AL LOOK E IN ABITACOLO Davanti si intravvedono dei paraurti differenti, con prese d’aria in basso ai lati che mancano sul modello attuale. Molto probabile una modifica di stile anche dei proiettori a LED. Poiché siamo a un livello di sviluppo iniziale, non ci sono altri dati certi se non che anche l’abitacolo sarà rinnovato con l’adozione di nuovi rivestimenti e un sistema infotainment di ultima generazione. Più sicurezza, invece, sulla data di presentazione della nuova Kodiaq, che avverrà nel corso del 2021, quindi prima della versione sportiva Kodiaq RS, fissata per il 2022, come potete leggere nel pnostro approfondimento a riguardo.