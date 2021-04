BERLINA E SW Si arricchisce la gamma della quarta generazione di Skoda Octavia, sia la berlina a tre volumi che la station wagon: la media boema guadagna infatti il nuovo allestimento SportLine, che si colloca tra lo Style e il top di gamma RS. Qui la nostra prova video della station wagon plug-in.

COME CAMBIA FUORI La carrozzeria è caratterizzata dai badge SportLine sui parafanghi anteriori e da numerosi dettagli color nero lucido: spoiler anteriore, cornice della calandra e logo Skoda sul portellone. Nero lucido anche il diffusore posteriore, a cui si aggiunge una cornice cromata, e l’inedito piccolo spoiler sul portellone della berlina. Di serie i cerchi in lega Pulsar da 17” con finitura... esatto, di colore nero lucido. Su richiesta anche quelli da 18” e 19” (questi ultimi esclusivi solo per l’allestimento SportLine).

PIÙ SPORTIVA ANCHE DENTRO Si respira un’aria più sportiva anche una volta saliti a bordo, dove ci si accomoda sui nuovi sedili sportivi con poggiatesta integrati e rivestimento in tessuto ThermoFlux (più traspirante). Il volante sportivo multifunzione - già disponibile su altri allestimenti, o come optional, è arricchito dal badge SportLine nella parte bassa. In alluminio i battitacco anteriori, con la scritta Octavia.

MOTORI La gamma di propulsori disponibile per l’allestimento SportLine è quella già nota: questo vuol dire benzina e gasolio, mild hybrid e ibrida plug-in, con potenze che vanno dai 115 CV del tre cilindri 1.0 TSI ai 245 della plug-in iV RS DSG, con motore termico ed elettrico che funzionano in parallelo. Per chi percorre tanti chilometri ci sono le versioni a gasolio con i 2.0 TDI (potenze da 115 a 200 CV) e le G-Tec a metano, con il 1.5 da 130 CV. Su richiesta il sistema di regolazione elettronica dell’assetto DCC (Dynamic Chassis Control), con quindici diversi parametri che agiscono sulle caratteristiche dinamiche della vettura.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Skoda Octavia SportLine potrà essere ordinata a partire dal mese di maggio. I prezzi non sono ancora stati comunicati, aggiorneremo questo articolo e il nostro listino non appena disponibili.